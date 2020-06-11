“要在推动乡村全面振兴上下更大功夫，推动乡村经济、乡村法治、乡村文化、乡村治理、乡村生态、乡村党建全面强起来，让乡亲们的生活芝麻开花节节高。”不久前在浙江考察时，习近平总书记叮嘱干部群众坚定走可持续发展之路，在保护好生态前提下，积极发展多种经营，把生态效益更好转化为经济效益、社会效益。

生态文明是人类为保护和建设美好生态环境而取得的物质成果、精神成果和制度成果的总和，是人类文明发展理念的重大进步。推动乡村生态“强起来”，是实现乡村全面振兴的题中应有之义。没有农村美，农业强、农民富就不可持续。畜禽粪污资源化利用，果菜茶有机肥替代化肥，部分农村地区秸秆处理、农膜回收，以长江为重点的水生生物保护行动……近年来，农业生态环境保护扎实推进，绿色发展理念日益深入人心，在保护生态环境的同时实现了产业和社会的可持续发展。5年来，生态补偿脱贫一批成效显著，中西部22个省区市林业产业总产值达到4.26万亿元，生态扶贫带动300万贫困人口脱贫，成为以生态文明引领脱贫攻坚和乡村振兴的重要阶段性成果。

同时也要看到，广大农村地区生态基础薄弱的现实还没有得到根本改观，农村生态环境和人居环境还存在不少短板和问题，环境友好的生产方式和生活方式还不够稳固。比如，农业生产过程中不当使用大量化肥、农药，会直接污染农村水源，威胁人畜的饮用水安全，也会间接影响城市的供水安全；畜牧养殖业的散养模式如果不加规范，粪污处理不被重视，同样可能造成严重的面源污染，等等。乡村生态振兴既是一项需要统筹布局、全面发力的系统性工程，也是一项必须常抓不懈的长期性、基础性工作。只有坚持系统论和重点论相统一，统筹谋划生产、生活、生态，统筹推进经济发展与环境保护，才能真正实现乡村生态的跨越式发展。

“经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。”良好生态环境是农村发展和农民致富的最大优势和宝贵财富，实施乡村振兴战略绝不能以牺牲生态环境为代价，搞寅吃卯粮、竭泽而渔式的发展。从发展清洁能源产业带动脱贫致富，到引入特色果蔬种植增加农民收入，从以生态旅游、休闲养生惠及乡里，到大力推进易地搬迁、退耕还林还草，各地实践充分表明，绿水青山就是金山银山，只有山青了，水绿了，乡村美了，环境好了，经济才会实现良性发展，人民才会更加富裕。推动乡村生态“强起来”，关键要推行绿色发展方式和生活方式，推动乡村自然资本加快增值，实现百姓富与生态美的有机统一、相得益彰。

今年是脱贫攻坚的收官之年，不仅需要高质量打赢脱贫攻坚战，还要接续推进脱贫与乡村振兴有效衔接。我们必须以绿色发展理念为引领，打好农业面源污染防治攻坚战，全面推进农业绿色发展，加快构建农业农村生态环境保护制度体系，稳步推进农村人居环境改善。让乡村生态“强起来”，不仅将为乡村全面振兴、农民群众美好生活打下坚实基础，也将以秀山丽水、诗意原乡助力美丽中国的愿景全面照进现实。

（作者为安徽省淮南师范学院教育学院副教授）

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 05 版）