人民观点：决胜全面小康 决战脱贫攻坚

突如其来的新冠肺炎疫情，给决战决胜脱贫攻坚带来了挑战，各项工作任务更重、要求更高，需要我们一鼓作气、乘势而上，保持攻坚态势、强化攻坚责任

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，要以更大决心、更强力度推进工作，以时不我待的紧迫感抓好落实

“我那时饿着肚子问周围的老百姓，你们觉得什么样的日子算幸福生活？他们讲了几个心愿。”在看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员时，习近平总书记回忆起陕北黄土高原上老百姓对幸福生活的目标。从“能吃饱肚子”到吃上“净颗子”，从“想吃细粮就吃细粮，还能经常吃肉”到“干活挑着金扁担”，一个个目标背后，寄托着老百姓的朴素心愿，更凝结着中国共产党人孜孜以求的奋斗目标——“社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走！”

全面建成小康社会，是不屈不挠、长期奋斗的果实，更是启航新征程、扬帆再出发的动员。改革开放以来，逐步实现了7亿多贫困人口稳定脱贫。党的十八大以来，我们誓言“全面小康一个都不能少”，以前所未有的力度打好三大攻坚战，织密全球最大社会保障网，创造了连续7年每年减贫1000万人以上的奇迹。这样的成绩单，让人震撼更让人动容。一路走来，我们书写了最成功的脱贫故事、形成了精准扶贫的科学方略、构建了高效运行的治理体系，这是我们今天奔向全面小康的重要支撑。打赢脱贫攻坚战，中华民族千百年来存在的绝对贫困问题，将在我们这一代人的手里历史性地得到解决。从摆脱贫困到总体小康再到全面小康，一代又一代人为了梦想执着奋进，今天的我们，有无比充足的信心、底气和能力去实现这一目标。

行百里者半九十。脱贫攻坚越往后，难度越大。一方面，剩余脱贫攻坚任务艰巨。到今年2月底，全国还有52个贫困县未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫，主要集中在“三区三州”等深度贫困地区。虽然同过去相比总量不大，但这些地区自然条件恶劣、贫困程度深、致贫原因复杂，是贫中之贫、困中之困，是最难啃的硬骨头。另一方面，巩固脱贫成果难度很大。已脱贫的9000多万建档立卡贫困人口中，近200万人存在返贫风险，边缘人口中，有近300万人存在致贫风险，全国易地扶贫搬迁近1000万贫困人口，也还需做好后续扶持工作。而突如其来的新冠肺炎疫情，给决战决胜脱贫攻坚带来了挑战，各项工作任务更重、要求更高。“胜非其难也，持之者其难也。”不打折扣完成“硬任务”，巩固已有脱贫成果，需要我们一鼓作气、乘势而上，保持攻坚态势、强化攻坚责任，让全面小康得到人民认可、经得起历史检验。

狭路相逢勇者胜，越是艰险越向前。任务明确，时间有限，2020年已经近半，如何写好“脱贫答卷”？除了实干，别无他途。“吃得了黄连苦、解决问题不怕辣，日子才会比蜜甜”，地处武陵山集中连片特困地区的重庆市石柱土家族自治县，靠着发展黄连、辣椒、蜂蜜等产业，实现脱贫摘帽。“没有劈不开的柴，没有刨不平的板”，正是靠着这股不服输的奋斗精神，曾经山高坡陡、土地贫瘠的江西省井冈山市神山村，不仅成功脱贫，而且旧貌换新颜，书写下了“神气”故事。实干是最质朴的方法论，苦干是最简单的成功秘诀。长风过隘口，奋斗正当时。以不获全胜决不收兵的信念，以攻城拔寨、只争朝夕的斗志，以不破楼兰终不还的勇气，争分夺秒，响鼓重锤，克难上之难、攻坚中之坚，我们才能把疫情耽误的时间抢回来，将中华民族千百年来“民亦劳止，汔可小康”的憧憬变为现实。

“脱贫只是第一步，更好的日子还在后头。”今年全国两会召开前夕，大凉山深处的“悬崖村”——四川昭觉县阿土列尔村的84户贫困户，告别了祖辈生活的悬崖，搬进了易地扶贫搬迁集中安置点，开启了新生活。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。目标在前、旌旗猎猎、使命催征，锚定“一个都不能少”的目标，以更大决心、更强力度推进工作，以时不我待的紧迫感抓好落实，脱贫攻坚“这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业”一定能完成，中国人民的生活一定会芝麻开花节节高、一天更比一天好！

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 05 版）