新华社香港6月10日电 （记者丁梓懿）“香港再出发大联盟”10日举办香港特区维护国家安全立法座谈会。与会人士认为，没有国家安全，就没有香港的繁荣稳定和广大市民的安居乐业。香港国安立法体现了中央对国家根本利益的坚决维护，同时更是对香港长远利益的最大关切，对于坚持和完善“一国两制”制度，推动香港重回正轨、重新出发具有重大深远意义。与会人员就香港特区维护国家安全立法发表了具体的意见建议。

当日，来自香港政界、工商、金融、法律、教育、医学、会计、科技、文化、宗教、青年、劳工以及社会团体、地区团体等界别的39位共同发起人出席了座谈会并逐一发言。

“香港再出发大联盟”总召集人董建华、梁振英出席座谈会。座谈会特别邀请了全国人大常委会法制工作委员会副主任、香港基本法委员会副主任张勇，国务院港澳事务办公室副主任宋哲专程来港听取意见和建议。中央政府驻港联络办副主任陈冬、谭铁牛应邀出席座谈会。座谈会由“香港再出发大联盟”秘书长谭耀宗主持。

座谈会上，张勇表示，十三届全国人大三次会议表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》，这是最高国家权力机关作出的一项具有法律约束力的重要决定。其中，第六条明确授权全国人大常委会制定相关法律，切实防范、制止和惩治发生在香港特别行政区内的任何分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动等严重危害国家安全的行为和活动，以及外国和境外势力干预香港特别行政区事务的活动。

张勇说，这既是授予全国人大常委会的立法权力，更是赋予全国人大常委会的立法责任。全国人大常委会工作机构将全力以赴，尽早完成法律起草工作。这部法律是一部全国性法律，将会依照国家宪法和立法法的有关规定开展起草工作，坚持科学立法、民主立法和依法立法的原则，以各种适当方式广泛听取包括香港同胞在内的全国各界人士的意见。

宋哲表示，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是中央基于香港形势发展变化作出的慎重决策。根本目的是维护国家主权、安全和发展利益，保持香港长治久安，确保“一国两制”行稳致远。只有国家安全有保障，香港才有社会稳定，才有良好的法治环境和营商环境，才有繁荣发展的经济，“一国两制”的红利才能得到充分释放。

宋哲说，全国人大常委会的有关立法惩治的是极少数人所从事的严重危害国家安全的犯罪行为和活动，立法过程中将会兼顾两地制度和法律体系差异，不会影响广大香港同胞依法享有和行使各种权利和自由，也不会影响外国投资者的合法利益。中央完成这项立法的决心是坚定不移的。

张勇和宋哲均表示，这次应“香港再出发大联盟”的邀请，专程来香港听取各界人士的意见。大家各抒己见，发表了很多很好的意见和建议，对做好法律起草工作很有裨益。

“香港再出发大联盟”于今年5月5日成立，由全港1500多位社会各界人士担任共同发起人，宗旨是坚持“一国两制”，推动香港战胜艰难，重新出发，再创辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 04 版）