人民论坛：把群众冷暖放在心上

“连我们喜欢吃的活鱼都组织供应，武汉不孤、湖北不孤。”习近平总书记参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时，一位代表回忆起总书记多次要求全国各地在湖北最艰难的时候搭把手、拉一把时这样说。

习近平总书记在湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时殷殷叮嘱：“武汉人喜欢吃活鱼，在条件允许的情况下应多组织供应”。此后，一车车活蹦乱跳的鲜鱼从四面八方向武汉集聚，“游”上了武汉市民的餐桌。百姓餐桌，民生大事。对群众基本生活的牵挂，折射出我们党深厚的为民情怀。

强调“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作”，要求“保持疫情期间基本民生服务不断档”，部署“健全重大疾病医疗保险和救助制度”，号召“用心用情为群众服务”……在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，习近平总书记一直高度重视民生问题，对保障和改善民生作出一系列重要指示，为抗击疫情筑起坚强后盾。眼下，要统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，做好“六稳”工作、落实“六保”任务至关重要，“民生稳，人心就稳，社会就稳”的重要性更为凸显，保障和改善民生的兜底作用需要继续加强。在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，必须切实把民生工作抓实抓细，把温暖送到千家万户。

保障和改善民生要“实”。民生保障是一个复杂的综合性工程，衣食住行、水电燃气、通信供暖，莫不是群众利益所系、民生关切所在。抓实民生意味着实实在在，每一个细节都要考虑周全，每一个方面都容不得马虎敷衍。例如稳住居民“菜篮子”，需要保证肉禽蛋奶、瓜果蔬菜等基本生活物资质量优、种类丰、价格稳，任何一个环节掉链子都有可能影响百姓生活。从发挥好“三农”的压舱石作用到保障市场供应和价格基本稳定，从全面落实稳就业举措到强化对困难群体基本生活保障，加强保障和改善民生工作，必须把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，尽力而为、量力而行，在办好事、办实事中增进人民群众获得感。

保障和改善民生要“暖”。民生工作是“暖心”的工作，需要把群众冷暖放在心上，紧紧围绕人民群众的心头之困、生活之急、发展之忧，“多做一些雪中送炭、急人之困的工作，少做些锦上添花、花上垒花的虚功”。千方百计解决群众生产生活遇到的困难，暂时不能解决的要创造条件加以解决，努力把疫情对群众生活的影响降到最低。比如，疫情给中小学生上学、学龄前儿童上幼儿园带来实际困难，给餐饮、旅游等服务业造成诸多不利，对中小微企业和个体工商户发展、农民工和高校毕业生就业造成一定影响。托底民生，就要切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，出台帮扶、减负、稳岗、扩就业等各项暖心措施。用真心、见真章，民生项目就能切实成为暖心项目，提高人民群众的幸福感。

民生连着民心，民心凝聚民力。抗击疫情过程中，武汉“12345”市长专线日办理1万多条市民诉求意见和求助信息，相关部门不断改进政府工作作风、提升服务效率，更好听民声、畅民意、解民忧、纾民困。每位市民来电可能只是“12345”日接听量的万分之一，但诉求能否解决，对他的影响就是100%。用100%的负责态度回应民生诉求、解决民生困难，民生举措就能温暖人心、安稳民心。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 04 版）