打拳 让晚年风景迎风绽放

舅家表哥在单位是一把手，工作中被人们簇拥围绕着，感觉好时真是“呼风唤雨”。前几年退休后，顿有失落感、孤独感，整天郁郁寡欢，坐在家里发呆。表哥本来就有高血压、高血脂、高血糖等疾病，现在越发加重，西药片子每天成把吃。西药都有副作用，他患得患失，忧心忡忡。

表哥向一位著名老中医请教，吐露苦衷。老中医劝他放下架子，学打太极拳，以此排除杂念，抵御疾病。就像除掉杂草，最好的办法就是在田里种上庄稼。表哥言听计从，拜师求教、研读典籍、播放录像，经过半年多的勤学苦练，终于掌握了常见的打拳套路和技艺，比如国家体育总局颁布的二十四式、四十八式和四十二式比赛套路，已经打得很熟练了。

一天，表哥来到城市的客厅——文化广场，但见这里打拳方阵，场面壮观，气势恢宏。全场共进退，声威震长空。打太极拳真够神奇，它能锻炼人，塑造人，美化人。打拳者一旦进入状态，人人就会各美其美，风姿无限。看老者，满头飞雪，白须飘胸，愈见饱经风霜，老树更著花。看少者，朝气蓬勃，英姿焕发，愈见钟灵毓秀，新竹高千丈。表哥被这场面和阵势深深感染带动，便悄悄站在方阵后边，随着众人打了起来。打拳结束，众人看表哥陌生，就问了起来，怎么以前没见过你啊。表哥说，打拳，我是后来者，打得不好，只能在自家小院子里打，不敢登大雅之堂。众人都说，这里聚人气，接地气，来这里打最好。表哥欣然应允。

从此，表哥像学生上学一样准时来到这里，打拳取乐，锻炼身体。时间久了，与大家熟悉了，每次打拳结束，就会与大家交流心得体会，或拉几句家常，渐渐融入这个群体之中，如鱼得水。每次打拳，表哥和大家都在各自固定的位置上，以默默目光注视，以肢体语言交流，相互学习，相互激励，全场形成万马奔腾静无声，于无声处听惊雷的蓬勃局面。

这场景，虽然每天早上都会重复上演，但依然能吸引很多人驻足观看，拍摄不断。是的，太极拳不但有攻击防身、养生保健作用，而且还有一定的观赏价值。每当看到有人围观赞扬，忝列其中的表哥，兴致就会显得更高，就会把拳打得更加潇洒自如，更加飘逸豪放，一如雄鹰展翅翱翔，孔雀张开彩屏。表哥深深陶醉在打拳之中，一切忧愁烦恼，统统被抛到了九霄云外！

就这样，表哥常年坚持打拳，他的体质不断增强，打拳信心更足，兴趣更高。

新冠疫情突然暴发后，各地守土有责，严加防控，表哥不能再到广场打拳了。他每天宅在家中，时间长了，显得有些焦急。一天晚上，他在《新闻联播》上看到，武汉新冠肺炎患者在方舱医院内打太极拳的报道，猛地觉得眼前一亮！患者尚且如此，何况自己？他就将客厅家具腾开，本来就不小的客厅立刻变得更加宽敞明亮。

每次打拳，表哥将客厅前后窗统统打开，让新鲜空气对流。再摆上几盆兰草、绿萝、君子兰等花草，又将檀香点燃，再将录制的《春江花月夜》音乐打开。一切准备工作就绪后，表哥才心平气和地打起拳来。他运动如抽丝，迈步如猫行。缠缠绵绵，连连环环，刚柔相济，急缓相间，雷霆万钧藏于胸中，叱咤风云含于微笑。此时，檀香缕缕在客厅缭绕，意味深长；音乐悠扬缥缈，不绝如缕，仿佛来自深山古寺。室内古色古香，充满禅意的回响。每次打完拳，表哥的身心与情感都会得到孕育、宣泄、调节、洗礼，感觉非常美妙。

表哥坚信，人类一定能够彻底战胜疫情，取得这场斗争的最后胜利。他会让打拳伴随自己走下去，走得更稳，走得更远，走出一片晚年余生的灿烂风景。文/孙东岳