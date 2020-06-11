空调不低于26℃节约用电应成共识

连日来，北京大部地区气温飙升，不少人迫不及待地打开了空调。国家电网北京电力调度控制中心表示，6月8日本市用电负荷已升高至1700万千瓦，未来空调降温负荷还将逐步增长，呼吁广大用户保持空调温度设置不低于26℃。（6月10日《北京日报》）

乍一看，空调温度设置调低1℃，好像用不了多少电，其实不然。专业实验显示，只要调高1℃，中央空调一天就可节电20%，1.5匹的家用空调也可节电4.5度左右。如果各单位如此，家家如此，累加起来无疑是一个庞大的数字。这充分说明，适当调高空调温度设置，有利于节约资源，倡导低碳生活，是造福子孙后代的大好事。所以，你我不妨行动起来，每天把空调温度设置在26℃以上，让节约用电成为共识。

在盛夏季节，保持空调温度设置不低于26℃，不仅能节约电资源，还有利于人体健康。有关调查和研究表明，夏季时，室温26℃是一个令人舒服且不易患病的最佳温度。如果将室温调得过低，人即便感觉不到冷，但身体热反应的灵敏度会相对降低，一旦走出室内，由于温差影响，往往会出现头晕、头痛等不适症状，甚至感冒、患“空调病”等。

一些人明知将空调温度调低1℃是一种浪费，但认为浪费的不是自家资源，因此不足为惜。我国电力资源十分有限，目前我国大部分地区不同程度地存在着用电紧张的问题，如果大家都对浪费电力资源“睁一只眼闭一只眼”，一旦需要拉闸限电，到头来受影响的还是我们自己。所以，节约用电，不应只是一句口号，应该落实在具体行动上，体现在我们每个人的行为举止上。

把空调温度设置调高1℃，设置空调温度不低于26℃，体现着一个公民的个人文明素质与社会责任意识。因此，公民应积极响应呼吁，严格遵守规定，在工作生活中自觉把空调设置在不低于26℃，真正让节约用电成为社会共识。