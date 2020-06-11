疫情后，这些应急物资你家该备上

应急物资储备不仅是政府和企业的事情，更需要家庭积极动员起来，作为应急物资储备主体之一，参与到国家应急管理体系以及能力现代化建设中来。

新冠肺炎疫情给人们的家庭生活带来了巨大影响，从推崇“我的家里空无一物”的“断舍离”生活到因应急储备不足而仓促去超市、药店购买大米、食用油、口罩、感冒药……针对这种情况，北京市应急管理局前不久对《北京市家庭应急物资储备建议清单》（以下简称《清单》）内容进行了更新。

家庭是否有必要进行应急物资储备？储备什么应急物资、储备多少、怎样储备？就这些问题，记者采访了相关专家。

应急物资储备，不仅是政府和企业的事

“灾害发生后，家庭作为社会的基本单位，是最先受到冲击和影响的，也是抗击灾害、自救互救的第一响应力量。所谓第一响应力量，是指突发事件发生后，第一时间在现场，能够快速反应、指挥协调、具备一定处置能力，能够带领现场民众徒手或利用简单工具开展抢险救灾的救援力量，这在全社会基本已经形成共识。对于每个家庭来说，父母应该是孩子的第一响应力量，父母应承担应急物资储备的主要责任。”河南理工大学应急救援研究所所长、中国科协（公共安全与应急科普教育）首席科学传播专家钱洪伟在接受科技日报记者采访时说。

钱洪伟表示，我国已经建立了中央、省、市、县、乡五级救灾物资储备体系，但是还缺少家庭应急物资储备这落地的一环。

“应急物资储备不仅是政府和企业的事情，更需要家庭积极动员起来，作为应急物资储备主体之一，参与到国家应急管理体系以及能力现代化建设中来。”钱洪伟科研团队成员周凡超说。

钱洪伟指出，目前我国家庭应急物资的储备布局还较薄弱。“我们经常讲，没有应急物资保障的预案是假预案，应急物资的重要性不言自明。甚至可以说，家庭应急物资储备体系优劣对整个国家应急物资储备能力水平具有决定性影响。如果在这方面不能给予足够重视或存在短板的话，可能会带来许多意想不到的风险。”

中国人民大学公共管理学院副教授王宏伟也表示，国家应鼓励社会、家庭提升防疫应急意识，分散储备一定数量的口罩等应急物品。这样，国家、企业与家庭等就会形成一个相互补充的物资储备系统。

目前，国家也认识到家庭应急物资储备工作的必要性和紧迫性，并陆续启动系列准备工作。

国家减灾委员会办公室、应急管理部联合发布的《关于加强基层应急能力建设 做好2020年全国防灾减灾日有关工作的通知》中，明确提出“鼓励引导企事业单位和居民家庭储备基本应急物资和救生避险装备，推广使用家庭应急包”。随后，国务院安委会办公室、应急管理部联合印发《推进安全宣传“五进”工作方案》通知中，也提出“推动建立并推广家庭应急物资储备清单，引导家庭储备简易应急物资，鼓励有条件的地区面向家庭免费发放应急安全包、灭火器等”。

储备不是“囤货”，应考虑家庭实际情况

5月，北京市应急管理局对《清单》进行了更新，完善后的《清单》基础版内容包括应急物品、应急工具和常用应急药具三大类，包括具备收音功能的手摇充电电筒、救生哨、毛巾纸巾、呼吸面罩等共10类物资；扩充版内容包括水和食物、个人用品、逃生自救求救救助工具、医疗急救用品、常备药品、重要文件资料等六大类、18小类、62种物资。比如矿泉水、婴儿奶粉、防水鞋、长明蜡烛等。

钱洪伟说，《清单》是指导大家怎样进行物资储备，应急物资储备也并非通常意义上的“囤货”。一般的家庭应急物资，除了常见的方便食品、饮用水、创可贴、碘伏、手电筒、收音机等物品外，一定要结合家庭成员构成、居住条件和地区灾害类型等具体情况有针对性地进行储备。比如家里有老人、孩子的可能需要准备一些应急药品或特殊的应急食品，多层住宅楼的居民可能需要准备应急逃生绳等逃生工具，洪水多发地区的居民可能需要准备反光衣、救生衣等求救逃生工具等，诸如此类问题都要考虑到。“只有这样，才能建立起适合各自家庭情况的应急物资储备。”

关于应急物资储备的数量，通常根据家庭人口来计算，至少要储备3天的应急食品，尤其要注意饮用水的储备。钱洪伟说，储备方式通常要遵循“平急结合、新旧统筹”原则。也就是说，食品或药品的储备，只需要保证有足够的存量，日常使用后及时补充即可，这样可以有效解决家庭应急物资过期轮换的问题。此外，也可以考虑其他储备方式，比如不同家庭即邻里之间“互帮互助”的存储方式；每个家庭与所在社区应急物资储备库（点）的对接储备方式等。

“总之，应急物资储备落地实施要靠基层、家庭。”周凡超说，政府有关部门不但要加强应急物资储备科学化、专业化与社会化，还应出台相关政策，鼓励每个家庭、家庭与邻里之间、家庭与社区之间做好物资储备共享、协同工作。通过基层应急物资储备体系“一盘棋”，建立健全家庭应急物资储备体系。一旦遭遇灾害，尤其是大灾，家庭应急物资储备体系能迅速启动，避免或减缓灾害对家庭及社会造成的损伤和破坏。

注重知识普及，提升公众风险防范意识

2015年，北京市发布了全国首个《家庭应急物资储备建议清单》，随后的几年时间内，天津、陕西、山东省青州市等地也陆续发布了当地的《家庭应急物资储备建议清单》。在今年的第十二个“全国防灾减灾日”期间，除北京更新了建议清单外，辽宁省锦州市也发布了当地首个《家庭应急物资储备建议清单》。不少地方的应急管理部门选择在北京清单的基础上修订，并向公众发布。

钱洪伟说，不同城市公布清单，说明家庭应急物资储备工作已经引起许多地方政府的重视，但是有了清单，只是完成整个家庭应急物资储备推广的第一步。后续要解决的是清单的落地问题，平时是否能把清单所要求的物资做好配备和维护管理，发生灾害后，储备的应急物资是否真正有用、管用，这才是最关键的。

“从目前的实际情况来看，进行应急物资储备的家庭还是少数。这反映了我国社会公众还没有形成风险防范意识，对应急物资储备重视不足。”周凡超说，因此培育群众坦然面对灾害的心态和风险意识，普及应急科学知识、应急技能是非常必要和迫切的，也是提升家庭应急物资储备意识的有效切入点。

钱洪伟强调，加强社会公众风险防范意识的一个重要渠道，就是对应急物资生产、储运、调配及补偿等科学知识的普及。目前，许多部门已经认识到应急物资管理以及科普工作的重要性，但重视还多停留在文件层面，还需政府、社区、学校等基层组织单位利用自身宣传优势，通过各种媒体平台，对公众进行科普，提高公众风险防范意识，包括风险感知、认知和基本的风险研判能力等，进而推动社会公众掌握基本应急知识和技能。（本报记者 李 禾）