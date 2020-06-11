九成受访者表示疫情过后更会注意文明出游

《北京市文明行为促进条例》于6月1日正式施行，包括不文明旅游行为在内的六类不文明行为将被重点治理。此前，许多地方对疫情防控背景下的文明出游行为进行了规范，提出了不文明旅游黑名单、行为清单等。

近期，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2007名受访者进行的一项调查显示，87.2%的受访者表示自己文明出游的意识提高了。91.8%的受访者表示，疫情结束后更会注意文明出游。

在北京某事业单位工作的刘霞（化名）说，前两天，她和家人去京郊游玩。“以前我就有出门带垃圾袋的习惯。现在倡导垃圾分类，我会多准备几个小袋子。”刘霞表示，她会把这段时间养成的好习惯坚持下去。

家住上海的大学生陈碧婷觉得，经历居家防疫后，面对期待已久的出游机会，人们更需要注意行为举止。

调查中，90.0%的受访者了解所在城市文明出游的相关规定。

陈碧婷觉得，现在身边大多数人都挺注意文明出游的，偶尔也会遇到一些“煞风景”的情况。“平时我就比较讨厌随地吐痰的行为，现在我对这种行为更是无法忍受”。

生活在北京的90后汪蕾（化名）前段时间和家人一起去公园玩，见到有的人在公园里随意攀折花枝，“我还看到公园的巡查员一直在提醒游客不要踩踏草坪，但有的人趁着巡查员看不到，就坐到草地上拍照。我觉得这样很不好”。

现在哪些不文明出游行为比较常见？调查显示，排在首位的是乱扔垃圾、不分类（62.7%），然后是随地吐痰（60.0%），接下来依次是：不按要求佩戴口罩（52.0%），不配合防疫检查（51.6%），拥挤推搡、加塞插队（48.8%），踏踩草坪、攀花折枝（48.7%），喧哗嬉闹（45.3%），随意攀爬和触摸（35.8%），乱写乱刻（33.3%）和违规拍照（32.1%）等。

汪蕾觉得，一方面要宣传文明旅游的观念，引导人们文明出游；另一方面要对作出不文明行为的游客进行劝导，必要时让他们付出代价，“比如随地吐痰的游客应该被要求去做清洁，乱涂乱画的游客应该被要求去清理复原”。

减少不文明出游行为，74.4%的受访者建议加大惩罚整治力度，提高违规成本，63.2%的受访者建议定期开展专项整治，集中治理，62.0%的受访者建议完善相关制度规定，56.9%的受访者建议加强文明出游的宣传，40.4%的受访者建议景区随时巡查和劝诫。

受访者中，00后占6.0%，90后占38.7%，80后占42.5%，70后占9.9%，60后占2.5%，其他占0.6%。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报