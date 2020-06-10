创新有“方” 中新药业助推“新中药”振兴发展

今年的政府工作报告在围绕保障和改善民生、推动社会事业改革发展一项中，明确指出要促进中医药振兴发展。此次抗击新冠肺炎疫情当中，中医药发挥了独特的优势作用，也让大家看到了中医药守正创新的发展之路。

“疫情之下，大众逐渐养成‘线上化’的消费习惯，消费需求也随之发生变化，为了适应由此带来的大众消费思维变化，中医药也需顺应时代发展，与时代同频共振。”在6月6日举办的新中药·中新药暨乌鸡白凤片产品上市发布会上，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）副总经理倪振国讲述了对于中医药创新发展的见解。

近年来，中医药在慢病防控领域的作用受到国家的高度重视。政府相继颁布了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列文件，提出“完善覆盖城乡的中医医疗服务网络”、“促进中西医结合”等措施，为促进中医药防治慢病指明了路径，同时号召“加快中医药循证医学中心建设”、“加快推进中医药科研和创新”，以切实推动中医药的现代化和创新发展，更好地满足当代防病治病的需要。

中医药不仅是古方的传承，更是匠人精神的延续，为科学创新带来启示。中新药业首席技术专家、终身高级顾问章臣桂坚持以“剂型改进为提高药效服务”为理念，经八年潜心研制，以匠心铸就国药经典——乌鸡白凤片。乌鸡白凤片传承400年经典古方，精选20味道地药材，历经135道工序，遵古法炮制，与现代制药工艺完美结合，更好地发挥剂型优势，更便于人体吸收。

当前，中医药事业迎来了传承创新发展的重大战略机遇。同时也亟需解决临床研究、生产方式、规范化管理、人才培养等问题，中医药的振兴需要以疗效为根本，以现代科技为支撑，以标准为引领，通过引进创新研发及产业技术，助力中医药现代化，推动中医药走向国际。

章臣桂教授指出，乌鸡白凤片源自明代《寿世保元》，传承经典乌鸡白凤20味药全方。乌鸡白凤片作为独家剂型，获得国家专利，通过高新生化酶解技术和大孔树脂吸附技术，实现了工艺革新和剂型迭代，不仅便于携带和服用，更大大减少了服用量，成为传统中药创新的典范。心怀患者，作为时代的见证者和推动者，医药研发人员与医药领域共同成长，助力中医药产业发展。

“乌鸡白凤片是在传统剂型基础上的创新产物，它代表了中药创新发展的方向。”对于此次发布的乌鸡白凤片，倪振国副总经理评价说，中药创新的发展方向的核心与健康中国的核心以及整个社会健康的核心是匹配的，这个核心就是大众的健康需求。

中医药有着深厚的群众基础。广大基层老百姓，对于中医药有着普遍且强烈的文化认同。天津非物质文化遗产哈氏妇科第四代传承人哈孝廉表示，“乌鸡白凤具有健脾益气、养血活血、疏肝清热、固涩止带的作用，不仅适用于脾肾虚弱的病人，患有月经不调、不孕症、卵巢早衰的女性也都可以服用。另外，中医讲，因病用药、异病同治。身体虚弱、气血虚弱、贫血、消化功能不好的人，不分男女，均可服用。”

但是由于传统剂型的限制，导致患者服药的依从性较差，很难满足现代人生活的需求。哈孝廉讲到，“乌鸡白凤片经过多年研制和临床观察，最后才确定下来，这确实是广大妇女的一个福音，也给中医药如何进行改革和如何更好地服务于广大群众做了一个典范。”传统中药在当代得到蓬勃发展，这背后凝聚了一代又一代中医人的不懈努力，尤其是老一辈杏林名家的薪火传承。

“促进中医药振兴发展”再上政府工作重点，对于中医药发展既是一次机遇，也是一次挑战。如何在发展浪潮中为中医药守正创新开出“新药方”，需要政府、企业、医疗机构等多方力量的协力合作。乌鸡白凤片的全新上市，既是一次中医药创新实践，也是对“新中药”的一次注解，助推中医药事业和产业高质量发展，助力健康中国建设。