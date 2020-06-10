医联体|医疗资源共建共享 人才技术深度融合

为认真贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革的决策部署，集中力量打好深化医改攻坚战，落实分级诊疗制度。2019年5月起，四川大学华西医院正式领办宜宾市第二人民医院，通过人才、技术不断输出，为宜宾市二医院进一步高质量发展奠定了坚实基础，同时也为宜宾人民带来了华西品质的医疗健康服务。宜宾市二医院作为华西医院紧密型医联体单位，不断提高医疗服务质量的同时，还积极探索并层层落实分级诊疗制度，按照“以市带县、以县带乡”战略，深入南溪区、长宁县、江安县、珙县、兴文县及临港经开区内医疗机构开展医联体建设工作。

2020年4月17日，宜宾市二医院落实与江安县人民医院、江安县中医院签署的《医疗合作协议》，委派管理骨干朱建军、杜聃分别至江安县医院和江安中医院担任副院长。两位副院长的任职，标志着宜宾市第二人民医院医联健康集团与集团旗下这两家医院的合作进入管理人才在线在位扎实推进阶段。

4月23日，医院党委委员、副院长陈心足带领肝胆胰外科主任蒋晓忠博士、外派管理副院长赵力及5名学科主任来到南溪区，与南溪区人民政府、南溪区中医医院签署《医疗合作协议》。至此，“宜宾市第二人民医院医疗健康集团南溪中医院”正式挂牌成立，并在南溪中医院成立“蒋晓忠博士工作站”，助力南溪中医院提升区域内医疗质量同质化水平，重点提升诊疗服务能力与管理水平，为南溪区百姓提供优质医疗服务。

4月22日，长宁县政协副主席、长宁县人民医院院长黎星科，院党委书记李红兵等一行4人来到我院就如何推进分级诊疗，进一步夯实医联体建设工作进行座谈。我院党委书记韩平、副院长陈心足、医务部主任翁庆忠等参加座谈。长宁县人民医院表示，希望通过医联体建设，夯实与我院的医疗合作，并就今后医院的发展向我院提出了具体的帮扶需求，以提升医院的医疗技术服务能力，促进医疗卫生事业发展。经过深入交流，我院与长宁县人民医院意见达成一致，下一步将通特聘学科主任和专家，建设“胸痛、卒中”联盟、“检验、心电、影像、病理”四大中心等模式，扎实推进医联体建设工作，落实分级诊疗制度。

2019年3月，根据市政府关于医联体建设的要求，宜宾市二医院组建并挂牌了“宜宾市第二人民医院医疗健康集团”，截至目前，已与5家县级医院签署《医疗合作协议》，派驻挂职副院长3名、学科主任20名、特聘专家22名到集团医院，并成立1个“博士工作站”。在医联体建设中，宜宾市二医院起着承上启下的关键作用，医院将坚定医改信心，逐步逐级落实推进华西医院-宜宾二院-区县级医院优质资源分级下沉，提升医共体基层医疗综合服务能力，为推进健康宜宾建设和加快建成全省经济副中心作出贡献。

（宜宾市第二人民医院供稿）