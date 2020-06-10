儿童零食如何选怎么吃

中国副食流通协会近日发布《儿童零食通用要求》团体标准。该标准将于6月15日起实施。这是我国第一项专门关于儿童零食的标准。家长们关心的“什么样的零食可以叫做儿童零食”“儿童零食里面不能添加什么”“食品添加剂的用量有没有标准”等问题都可以从中找到答案。我们在这里列出几项最重要的内容并为您加以解读。

不能添加反式脂肪酸

反式脂肪酸来自天然或工业生产。天然来源主要是反刍动物，如牛、羊等的肉、脂肪、乳和乳制品，含量很低。工业生产来源主要是植物油的氢化、精炼过程，食物煎炒烹炸过程中产生的人工反式脂肪酸。研究发现人工反式脂肪酸似乎会对心血管造成有害影响。反式脂肪酸的过多摄入，可能会导致总胆固醇升高以及高密度脂蛋白大幅度降低，这些都可能会增加动脉粥样硬化以及冠心病的发生率，其他疾病如糖尿病、高血压、癌症等的发生也可能与此有关。我国食品安全国家标准中，婴幼儿配方食品及辅助食品要求不应使用氢化油。

小贴士

留意“氢化”油脂

要想识别反式脂肪酸，就要学会看商品包装上的营养标签。我国2013年实施的《预包装食品营养标签通则》规定，如食品配料含有或生产过程中使用了氢化和（或）部分氢化油脂，必须在食品标签的营养成分表中标示反式脂肪酸含量。不过，如果100克食品中的反式脂肪酸含量低于0.3克，就可以标示为“0”。所以家长在选购包装食品时，明确标明含有反式脂肪酸的不建议购买，同时还要多留意标签上的配料表。反式脂肪酸在标签配料表中常见的表述形式包括以下几种：氢化植物油、部分氢化植物油、氢化棕榈油、氢化大豆油、氢化脂肪、部分氢化脂肪、起酥油、人造奶油、人造黄油、代可可脂、植脂末等。

不能使用经辐照的原料

辐照是一种灭菌保鲜技术，主要通过铯136、钴60等放射性元素对粮、果、蔬、肉、调味品、药品等进行灭菌。辐照可以延长食品和农产品的保存时间。但是，辐照在杀菌的同时对食品本身的营养素会造成少量破坏，如可导致多种维生素流失，破坏食品中的蛋白质、不饱和脂肪、益生菌等。已有研究证据表明，经过规定剂量辐照处理后的食物是不带放射性物质的，更不会致癌。但是对于这个问题也存在一些质疑。我国《预包装食品标签通则》明确规定，经电离射线或电离能量处理过的食品和配料，都需明确标识，但并不禁止使用。对于辐照食物的观点，并无定论。不过目前规定的安全剂量，是基于体重60kg的成人来定的，辐照食物是否会影响儿童身体健康，尚不明确。因此对于儿童这一特殊群体，天然食物更加安全。

小贴士

尽量少吃“脱水”食品

要想识别辐照食品或者原料，也需要看食品标签。我国已明确规定，经辐照的食品或配料需在食品标签中写明。通常采用辐照技术保鲜的食物主要有：（1）脱水食品，如脱水洋葱粉、虾粉、干辣椒等；（2）保质期较长的月饼、肉肠、果脯等；（3）冷冻肉类食品；（4）保健品如洋参、花粉等。不过这四类食物本来也是不建议儿童食用的。

强制标出过敏原

近年来过敏性疾病发病率逐渐增高，除了明确的食物过敏原，包装商品中的配料或者商品生产过程中被同生产线上的可能致敏物质污染都可能导致过敏，过敏儿童在选购时需多加注意。我国《预包装食品标签通则》规定，在食品外包装的标签上，建议企业配料表相邻处标注其可能导致过敏的致敏原信息。但是因为不是强制规定，部分食品未标出。对于易过敏人群的儿童食品，明确标出可能存在的过敏原十分必要。

小贴士

含牛奶、鸡蛋、花生的食品易致敏

常见包装商品中的过敏食物为牛奶、鸡蛋、花生、大豆、麸质（小麦）、坚果等。过敏性食物主要是高蛋白质类食物。食物过敏不仅仅是皮肤发痒，有时会出现喉头水肿或过敏性休克等危及生命的症状。家长需要根据儿童具体的过敏史或过敏原检查结果，来选择合适的食物。

三种物质不应有

《儿童零食通用要求》团体标准规定儿童零食中不允许使用防腐剂、人工色素、甜味剂。防腐剂是天然或者合成的化学成分，用于食品、药品、颜料、生物标本等，用来延迟微生物生长。国家《食品添加剂使用标准》明确规定了食品防腐剂的品种、数量和范围。食品防腐剂使用不当会有一定的副作用，有些防腐剂甚至含有微量毒素，长期过量摄入会对人体健康造成一定的损害。特别是毒性较大的苯甲酸钠，有国外儿童机构认为它不宜用于儿童食品中。

人工色素是区别于天然色素、用人工化学合成方法制得的有机色素。我国《食品添加剂使用标准》规定可使用的人工色素有8种：胭脂红、苋菜红、日落黄、赤藓红、柠檬黄、新红、靛蓝、亮蓝。添加人工色素的目的是促进食欲，提高商品价值。人工色素并不向人体提供营养物质，某些成分甚至会危害人体健康。部分科学研究表明，食用人工色素可能会引发儿童行为过激、影响儿童智力发育以及导致过敏性疾病发生。

甜味剂是让食品变甜的食品添加剂。甜味剂的甜度很高，而热值很小，一般不易引起龋齿，可以减少蔗糖等食品带来的健康危害，目前已大量使用于食品加工中，一度被认为是健康食品的代表。有的研究显示，甜味剂有助于减少2型糖尿病的风险，不过也有相反的研究结论认为甜味剂会增加肥胖和糖尿病的风险。总的来说，甜味剂并不有益于健康，至于是否有害也不明确。但是对于儿童来说，口味宜健康清淡，所以最好还是食用天然食物，减少添加剂的摄入。

虽然食品添加剂的使用种类与剂量等都有国家标准，在这些标准内使用是安全的，但是这些标准的制定是基于成年人参考设定的，并没有针对儿童的添加剂限量标准。对于处在生长发育期、肝肾功能发育尚不完善的儿童来说，若无法有效控制科学的食用剂量，对身体也许会有不利影响。

小贴士

防腐剂有点儿“酸”

甜味剂比较“醇”

想从包装标签上识别防腐剂和甜味剂，有个窍门，那就是防腐剂常带“酸”字，甜味剂常带“醇”“糖”“甜”字。

目前我国已批准30多种可使用的食品防腐剂，其中最常用的有苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠、丙酸钙、双乙酸钠、对羟基苯甲酸丙酯、过氧化氢等。

我国目前允许使用的甜味剂有20多种，包括甜菊糖苷、三氯蔗糖、阿斯巴甜、甜蜜素、甘草、罗汉果甜苷、糖精、木糖醇、山梨糖醇、赤藓糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇等。

延伸阅读

零食按“级”吃 美味又健康

对于儿童来说，非正餐时间食用的各种少量食物和饮料都属于零食。儿童尤其是学龄前儿童，胃容量小，又活泼好动，容易饥饿。零食作为一日三餐之外的补充，可以满足能量及营养素的需求，应科学、合理地选择和安排，不要仅考虑口味和喜好。2018年中国疾病预防控制中心编制发布了《中国儿童青少年零食指南（2018）》，将儿童的零食分为三个等级：可经常食用、适当食用、限制食用。

可经常食用的零食

一般是低盐、低脂、低糖类的食物，可以每天食用。包括（1）奶和奶制品，豆及豆制品：主要提供优质的蛋白质和高吸收率的钙源，保证生长发育，增强骨密度。（2）新鲜的果蔬：保证正常的维生素、矿物质、膳食纤维的摄入。尽量吃整块儿的水果，特殊情况下再选择不加糖的鲜榨果汁或蔬菜汁。（3）未加工的谷薯类食物：如燕麦、煮玉米、全麦面包等，含有碳水化合物和膳食纤维，给予能量补充。

适当食用的零食

含有中等量的脂肪、盐、糖，每周可以摄入1至2次，不吃更好。一般包括：（1）果干类：如葡萄干、苹果干、香蕉干等。注意不要选择非纯天然晾干的，不然会含大量的糖分和食品添加剂。（2）简单处理的肉干类：牛肉干、鱼片、鱼罐头、肉脯等。加工的肉制品含有高盐，不建议过多摄入。（3）果汁含量超过30%的果（蔬）饮料。

限制食用的零食

包括奶糖、水果糖、冰激凌、炼乳、奶油蛋糕、炸鸡、炸薯条、薯片、可乐、膨化食品、方便面等。这些食物营养价值低，含有或添加较多脂肪、糖、盐等，不利于儿童健康。限制食用的零食建议每周食用不超过1次，而学龄前儿童建议每月食用1次，或者尽量不食用。

此外，儿童吃零食要注意三大原则：合适的时间，合适的食物种类和合适的量。合适的时间是指零食的进餐时间一般选择在两次正餐之间，零食补充与正餐间隔1.5-2小时，这样不会影响正餐进餐。合适的食物种类是指根据零食等级分类，首选奶类及其制品、新鲜蔬果和坚果。合适的量是指建议每日零食摄入量不要超过全天总能量的10%-15%。最后值得强调的是，儿童模仿、学习能力强，家长和老师应以身作则，引导儿童青少年养成“吃好正餐，适量加餐”的饮食习惯。

（作者：北京儿童医院临床营养科医师）