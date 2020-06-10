用事实坚决捍卫中国人的战疫叙事权

抗疫叙事不能被谎言误导玷污。要留下忠实于事实的信史，留下正确的人类集体记忆。历史的“叙事权”，我们一定要捍卫、要争取。“中国抗疫”的付出与牺牲，众志成城的行动和风月同天的情怀，理应铭记在人类与疫病战斗的史册上。作为负责任大国，中国的担当不仅体现在战疫时刻，也要体现在保留战疫记忆、守护历史真实的时刻。

6月7日，国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，系统梳理中国人民抗击疫情的伟大历程，全面总结中国抗疫的经验做法，深刻阐明全球抗疫的中国行动、中国理念、中国主张。这一真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献，客观呈现了面对危难时的中国力量、中国精神、中国效率，生动展现中国人民焕发出的可歌可泣、气壮山河的精气神，全国上下强烈共鸣，国际社会广泛关注。

3.7万字、30余组重要数据、126个重要时间节点……白皮书浓缩的，是一部波澜壮阔的中国战疫史。在这场近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病中，中国第一个遭受病毒侵袭，第一个拉响疫情警报，14亿中国人民最早投入抗疫行动，同时间赛跑、与病魔较量，付出了巨大代价，承受了重大牺牲。今天，当战疫硝烟渐渐消散，经济社会秩序全面恢复，我们正处于“抢回失去时光”的新一轮紧张忙碌之中。此时此刻，白皮书的发布，让那段共克时艰、众志成城的岁月跃然眼前，激荡起国人的无尽感慨，释放出浓烈的家国情怀。

“人民至上、生命至上”，这是中国抗疫的核心逻辑，也是中国为什么“行”的最好答案。疫情严峻、资源吃紧，对任何国家来说都是大考，某种程度上也成为执政理念、治理能力的试金石。不同于某些国家的选择，中国迅速建立统一高效的指挥体系，“不抛弃、不放弃”，应收尽收、应检尽检，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价……正是这段不平凡的战疫历程，让每个中国人以最直观的方式感受到“集中力量办大事”的制度优势、“人的生命高于一切”的庄严承诺、“与子同袍，守望相助”的深情厚谊。而记录国家发展进程中这特殊一步，不仅将为我们此后应对重大灾难提供参考，更关乎中华儿女的民族记忆，蕴藏着继续前行的深厚力量。

战疫艰辛，而嘈杂不断，西方一些政客和媒体或出于意识形态偏见，逢中必反，或出于国内政治需要，以抹黑中国的方式甩锅诿责，始终在不遗余力地将疫情政治化、污名化，“中国责任论”“中国赔偿论”等层出不穷。面对造谣、中伤、滥诉闹剧，白皮书的发布不仅是一部自我记录的历史呈现，同样是对一些国家“政治病毒”的鲜明回击。舆论阻击战也是战疫的一部分，抗疫叙事不能被谎言误导玷污。要留下忠实于事实的信史，留下正确的人类集体记忆。有些人笃信谎话说一千遍就能变成真理，那我们就要坚定地拿事实说话，以中国行动捍卫公允地记录、定义这段大历史的权利。

“谁都不能对抗历史，因为历史是绝对权力。”从这个意义上说，历史的“叙事权”，我们一定要捍卫、要争取。“中国抗疫”的付出与牺牲，众志成城的行动和风月同天的情怀，理应铭记在人类与疫病战斗的史册上。而要完成这一任务，显然不能靠留存于社交媒体的只言片语，不能靠道听途说的片段式日记，必须是一次国家主导、全民参与的集体行动。历史和现实反复证明，一个永葆清醒的民族，必然是善于总结的民族。近段时间，从国家图书馆启动中国战疫记忆库建设项目，到新华社发布新冠肺炎疫情信息、推进疫情防控国际合作纪事，再到国新办发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，积极的国家行动，传递的信号十分明确：作为负责任大国，中国的担当不仅体现在战疫时刻，也要体现在保留战疫记忆、守护历史真实的时刻。

中华民族历经磨难，但从未被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。抗击疫情，中国人民取得了重大战略成果，将始终同各国人民紧紧站在一起，休戚与共，并肩战斗。阳光总在风雨后。只要全世界人民心怀希望和梦想，秉持人类命运共同体理念，目标一致、团结前行，就一定能够战胜各种困难和挑战，建设更加美好的世界。