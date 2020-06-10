“26℃空调”吹出文明之风

连日来，北京大部地区气温飙升。“烧烤”模式下，不少人迫不及待打开了空调。国网北京电力调度控制中心表示，6月8日本市用电负荷已升高至1700万千瓦，未来空调降温负荷还将逐步增长，呼吁广大用户保持空调温度设置不低于26℃。

盛夏时节，空调怎么开、开多少度，并不是一件小事。专业实验显示，只要调高1℃，中央空调一天就可节电20%，1.5匹的家用空调也可节电4.5度左右。全市仅小区就有一万多个，至于机关单位、写字楼、商场等高楼大厦更是不计其数，空调早已是这些场所的“标配”。数量不菲的电能究竟是被消耗，还是被节约，完全就在我们的手指之间。

对于耗电问题，许多人可能并无感觉。毕竟一按开关，电就来了，似乎“取之不尽，用之不竭”。多用少用，无外乎是电费多缴或少缴几十块钱。但实际上，国人“拉闸限电”的记忆并不遥远，就在本世纪初，我国还发生过一次大规模电荒。近些年，电荒成为历史，北京的电网负荷也连创历史新高。比如，2018年电网最大负荷达2356万千瓦，较2017年增长了4.53% ，其中空调等降温负荷占比就接近一半。可以说，节约用电在当下毫不过时，适当调高空调温度，正是人人可为的节约之举。

更要看到，目前火力发电仍占供电大头，不可避免导致碳粉尘、二氧化碳、二氧化硫等污染物的排放。前两年，我们饱受雾霾侵扰，对于“呼吸之痛”感触颇深。大气治理的过程，我们深刻认识到“同呼吸，共责任”。如今，空调每调高1℃，不仅节省了电量，更间接削减了污染，相当于为北京的天空加点“蓝”。最终，受益的还是我们自己，何乐而不为？

文明很大，关乎一个社会精神高度；文明很小，见诸于现实生活的点点滴滴。进一步提升北京的文明程度，要义就是“小题大做”，敦促更多人懂得节制与自律。空调温度不低于26℃，吹出的是文明之风，这场关乎未来的行动，正等待你的加入。