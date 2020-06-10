美国富豪发疫情财背后的制度性痼疾

新冠肺炎疫情在美国持续蔓延，令许多美国人过去3个月过得捉襟见肘。但一些美国最富有的人钱包却越来越鼓。美国政策研究所日前发布的一份报告显示，该国亿万富翁财富总和达3.5万亿美元，比3月18日的数据增长5650亿美元。

民众生活艰辛，富翁财富激增，有论者指出，“不平等”将重新定义2020年的美国总统大选。在新冠肺炎疫情和“弗洛伊德之死”的双重冲击下，贫富分化的结构性矛盾再次暴露，贫富差距所导致的医疗资源分配不公以及种族矛盾所导致的贫富阶级分化，都成为美国社会积重难返的深层问题。

从各个角度看，美国已经出现富人越富、穷人越穷的现象，在两个具体维度上，表现得更为明显。一是地域上的贫富差距。美国大部分经济相对困难的人口集中在东北部和中西部，“锈带地区”的城市正承受人口、工作岗位、商业机会的多重流失。相反，美国多数繁荣城市集中在加州、得州等地的一些科技中心和新兴城市。二是代际间的贫富差距。尽管自20世纪70年代以来，美国中产阶级的发展就已陷入停滞，但有一个现象始终存在，那就是下一代的生活水平总能超越上一代。可2009年金融危机之后，这一趋势开始发生逆转。现在，教育水平更高的年轻一代，其经济状况甚至不如自己的父辈，产生了“一代不如一代”的沮丧和不满。

愈发固化的贫富差距，根源在于资本主义制度下的经济模式和社会政策。资本主导下的经济增长必然造成依靠资本收入和依靠劳动收入的美国人财富差距日益扩大。由于资本占有者处于支配地位，劳动者处于被支配地位，最终导致贫富分化的出现。同时，美国政府推行的新自由主义政策进一步加剧了分化的程度，一味吹捧“市场万能论”忽略了政府在二次分配中应有的作用，其纠正市场分配失灵的能力相比欧洲国家更为薄弱。

此外，美国大选政治沦为金钱政治的现实，让美国政客不再费尽心思为普通民众服务，而是心甘情愿成为资本的奴隶。愈发昂贵的竞选资金背后，是各个利益集团、企业财团试图通过政治捐款和献金影响大选结果，推选自己中意的候选人。候选人成功执政后也会投桃报李，通过出台利于相关利益集团或者行业的立法及政策回馈金主。因此，无论是谁当选总统，其服务的对象都绝非劳苦大众，而是已经处于社会金字塔顶端的精英与富人。贫富差距、阶层分化正是在这样的体制下不断固化。

对于大部分即将失去、已经失去和早就失去中产阶级地位的人来说，贫富差距、阶级固化等已成为他们无法承受之重。他们对美国经济所谓的“温和复苏”势头着实无感，对今天的生活状况、社会现实失落沮丧，对华盛顿低效政治充满愤怒，对台面上的传统政客满腹怀疑。不同收入群体或不同地区、代与代之间的矛盾与分歧集中爆发，为政治极化、两党恶斗、族裔冲突、社会撕裂等乱象的孕育提供了绝佳土壤。特朗普提出的“让美国再次伟大”“把工作岗位抢回来”等极富煽动性的口号符合蓝领白人等群体的胃口。但事实证明，特朗普执政近四年来，基于美国制度性痼疾的贫富分化问题依旧毫无改善，甚至愈演愈烈。

（作者系美国问题研究学者）