海外中餐业拨云见日会有时

今年春天以来，新冠肺炎疫情重创全球餐饮业，海外中餐业也不例外。当下，不少海外中餐厅仍处于闭门歇业的状态。随着全球疫情趋缓，一些海外中餐厅虽然重新恢复营业，但受各国防疫政策规定和消费需求锐减的影响，经营状况依然不容乐观。

作为海外中餐厅的经营主体，遍布世界各国的中餐业从业者一直在积极想办法、找出路。加强餐厅防疫措施、采用“分餐制”“公筷制”等就餐方式、扩大外卖配送业务……很多中餐业从业者仍在坚守。大疫当前，是什么力量支撑着海外中餐从业者？

生存有动力。餐饮业一直是华侨华人在海外从事的传统行业。在海外，一代又一代华商靠着“三把刀”——菜刀、剪刀和剃刀白手起家。用菜刀在餐饮业打拼出一片天的华商不计其数。疫情之前，全球大约有70万家中餐厅。大大小小的中餐厅遍布世界各国，是不少华侨华人海外谋生的重要手段。而且对很多中餐业从业者而言，经营中餐不仅是一种谋生手段，也是一份精神寄托。虽然疫情汹涌，但不少经营者不愿丢弃老本行。

中餐有魅力。中华美食源远流长、丰富多样：八大菜系各具特色，风味小吃多如牛毛。伴随华侨华人不断走向世界的脚步，越来越多的中餐厅在海外落地生根。在中餐厨师的精心烹饪下，一道道色香味俱全的中国菜肴，不仅慰藉了海外侨胞的乡愁，也俘获了不少当地民众的胃和心。以食会友，舌尖上的共鸣让中外民众的心贴得更近了。中国菜肴蕴含着中国文化密码：“就地取材”的地域特色，“脍不厌细”的精致考究、 “阴阳五行”的平衡之道、“博采众长”的兼容之美、“药食同源”的养生理念……海外侨胞在经营中餐厅的同时，也将中餐文化的种子播撒到当地。疫情虽然限制了不少人走进中餐厅吃饭的脚步，却阻挡不了人们对中餐和中餐文化的热爱。这是中餐业从业者挺过疫情挑战的信心之源。

发展有潜力。全球化时代，贸易畅通、设施联通、资金融通和人员流通，都为全球餐饮业的繁荣提供了强大支撑。近年来，中餐走向海外的步伐更快、质量更高。疫情对全球贸易和人员往来的阻滞只是暂时的。待疫情的阴霾散尽，相信开放的世界将为中餐发展提供更广阔的舞台。

疫情正在给全球餐饮业带来新一轮大洗牌。大浪淘尽始见金。中餐业如何在海外化危为机？中餐文化如何持续圈粉世界？海外中餐业从业者使命在肩，任重道远。

精琢“食味之美”。民以食为天，食以味为先。无论世事如何变幻，人们对于美食的热爱永远不会改变。应弘扬工匠精神，进一步把中餐做专、做实、做精，不断提升核心竞争力和品牌影响力，争做“百年老店”、“行业标杆”。

致力“药食同源”。充分挖掘中餐文化中“美食养身”和“防病治病”相互结合的古老智慧，进一步推动药食文化和中医药文化走出国门，惠及世界。

借力“天时地利”。要善于借力，既向住在国借力，也向祖（籍）国借力；既向政策借力，也向科技借力；既向同行借力，也要跨行借力。只要大家齐心协力，没有过不去的“火焰山”。

激荡“和合之道”。互学互鉴、博采众长，不断推动中餐与世界烹饪技艺相结合，让中餐更好地在海外融入当地社会。

坚持“以食弘道”。博大精深的中华文化是中餐“永不过时”的金字招牌。在疫情淬炼中，不断从中华文化中汲取力量，中餐必将在民心相通的道路上越走越宽广。

疫情当前，只要海内外中餐从业者守望相助，一定会迎来云开见日时！