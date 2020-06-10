美丽中国，你我都是行动者

前不久，北京一些热心环保的朋友将笔者拉入一个微信群，大家每天在群里分享各自小区的垃圾分类情况。随着《北京市生活垃圾管理条例》实施满月，越来越多市民养成垃圾分类习惯。

绿水青山是大家共有的绿色家园，蓝天白云是人人共享的民生福祉。这是人们凝聚起的共识。我们看到，蓝天白云频频现身，前几年雾霾压城的景象逐渐远去；我们看到，每天路过的那条小河水清了、鱼多了，昔日臭气熏天的景象消失了；我们看到，家门口绿地公园越来越多了，脏乱差少了……

实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开更高质量的发展、更高质量的生态环境，这需要每个人的努力。人改造了自然，自然也在改造人。现在，越来越多人去超市水果店时自备购物袋，购买新能源汽车，不再随手扔垃圾，见到非法排污行为主动举报……

今年中国六五环境日，将“美丽中国，我是行动者”作为主题。只要人人参与，积极行动起来，我们就一定能够早日建成一个天蓝、山绿、水清的美丽中国。