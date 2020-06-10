疫情防控彰显深厚文化底蕴

文化是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。我国来之不易的疫情防控成果彰显伟大的中国精神，充分展示了中华优秀传统文化的强大力量。中华优秀传统文化是中华民族的根和魂，是中华民族在磨难中成长、从磨难中奋起的强大精神支撑。

中华民族素有坚忍不拔的抗争精神，面对困难不屈不挠、敢于斗争。诸多神话传说和历史故事都体现了中华民族敢于抗争的精神品格。近代以后，中华民族在推翻三座大山、争取民族独立和人民解放的革命斗争中，在继承发扬中华优秀传统文化的基础上，发展了光荣的革命文化。新中国成立以来特别是改革开放以来，我们大力发展社会主义先进文化，激发全民族文化创新创造活力，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌。今天，中华优秀传统文化已深深融入中华民族血脉中，为我们战胜各种艰难险阻提供了强大精神动力，这在抗击疫情中表现得尤为突出。

面对突如其来的疫情，广大军队和地方医护人员奋不顾身、舍生忘死；广大党员干部冲锋陷阵、无私忘我、不惧风雨、坚守一线；广大群众守望相助、团结奋战……全国上下众志成城，打响了一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。中国人民自古以来就不会在困难面前屈服，斗争、拼搏、担当是中华优秀传统文化赋予我们的精神品格。抗击疫情如同战争，有危险、有牺牲，但没有人退缩。那些奋战在抗击疫情一线的人们，彰显了敢于斗争、不怕牺牲的精神。

在这次疫情防控斗争中，中华儿女同呼吸、共命运、心连心，铸就团结一心、众志成城的强大精神防线，形成同心协力、共克时艰的抗疫局面。无论是党中央、国务院统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市外的16个市州及县级市，还是各省份从大局出发全力支援湖北、支援武汉，都彰显了中华优秀传统文化所倡导的同舟共济、守望相助精神。

面对疫情，中国始终秉持人类命运共同体理念，加强国际抗疫合作。在国内疫情尚未解除的压力下，中国及时伸出援手，向一些出现疫情的国家派出医疗专家组，向众多国家提供医疗物资。“山川异域，风月同天”“青山一道，同担风雨”，坚信“四海一家”的中国人民不断为全球抗击疫情作出重要贡献。

抗击疫情充分展示了中华优秀传统文化的强大力量，中华优秀传统文化也在抗击疫情中进一步淬炼升华。经过创造性转化和创新性发展，中华优秀传统文化必定能为我们提供更为强大的精神动力，激励我们风雨无阻奋勇向前。

（作者为吉林大学教授、吉林省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 09 版）