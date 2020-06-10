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河北将高血压糖尿病用药纳入门诊保障

2020年06月10日08:30 来源：人民网－人民日报

本报石家庄6月9日电  （记者史自强）河北省医疗保障局、省卫生健康委日前联合印发《关于做好2020年高血压糖尿病门诊用药保障工作的通知》，将采取6项措施，确保2020年底前符合认定条件患者全面纳入门诊用药保障范围。

通知明确，河北将拓宽定点医疗机构范围。各统筹地区医疗保障部门可根据实际，将已经纳入乡镇卫生院一体化管理的村卫生室、社区卫生服务站纳入上述两病门诊用药医疗机构范围，方便患者能够就近取药。对村卫生室和社区卫生服务站两病门诊用药也要纳入全省用药保障系统。各地卫生健康部门要指导两病医疗机构，将已经纳入国家基层高血压、糖尿病规范管理，且未享受高血压、糖尿病门诊慢性病待遇的城乡居民患者全部纳入两病门诊用药保障对象范围。实行动态管理，确保能够享受门诊用药报销政策。

两病用药政策落实将纳入医保基金支付考核。河北要求各地医疗保障、卫生健康部门要将2020年度两病门诊用药保障政策落实纳入医保基金支付的绩效考核内容，将两病门诊用药待遇享受人次、门诊用药使用情况作为基层医疗机构提供实际医疗服务数量和质量的重要依据，据实拨付医保基金。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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