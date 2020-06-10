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郭声琨强调推动各项任务落地见效

为全面建成小康社会夯实法治基础

2020年06月10日08:29 来源：人民网－人民日报

新华社北京6月9日电  中共中央政治局委员、中央政法委书记、中央依法治国办主任郭声琨9日在落实中央全面依法治国委员会2020年工作任务部署会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，自觉对标对表党中央决策部署，坚持目标导向和问题导向，全力抓好重点领域和关键环节任务落地，以点带面推进法治建设均衡发展，为确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会提供有力法治保障。

郭声琨指出，中央依法治国办对照习近平总书记在中央全面依法治国委员会第三次会议上的重要讲话精神和会议确定的重点工作，细化形成了任务清单，分解到各责任单位。要以高度的政治责任感、只争朝夕的劲头狠抓落实，确保如期高质量完成任务。

郭声琨要求，要坚持党对全面依法治国集中统一领导，抓好事关全面依法治国的全局性基础性战略性任务。要主动适应疫情防控常态化新形势，推进公共卫生领域立法修法和法治宣传教育、法律服务，推动依法化解涉疫矛盾。要紧扣做好“六稳”工作、落实“六保”任务，优化法治化营商环境，加强脱贫攻坚和国家重大发展战略法治保障，将中国特色社会主义法治优势转化为经济社会发展效能。要扎实抓好中央依法治国办年度“六件实事”，让群众有实实在在的获得感。

周强、张军出席会议。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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