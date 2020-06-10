北方高温南方暴雨！这里有一份防护指南，请查收

广东拉响暴雨红色预警，浙江衢州因强降水引发山体滑坡，湖南全面进入抗洪备战状态，华北、东北等地迎来高温，内蒙古、吉林或将出现历史少见的炎热……

6月以来，北方“炙烤”，南方“水浇”，江南、华南等地持续降水，华北、黄淮等地高温不退，高温暴雨成为全国天气主角。

北方高温南方暴雨，是否正常？

连日来，很多网友表示“太南了”，6月才刚开始就这么热，接下来的7月和8月该怎么办？

数据显示，北方一些地区高温日最多的月份就在6月和7月。通常情况下，五六月份北方空气干燥，大气通透性很强，太阳辐射很容易到达地面，辐射升温非常明显，中午前后容易出现气温比较高的情况，有时甚至超过40℃。

对于南方的强降水天气，国家气候中心预测室首席王永光表示，南海夏季风影响着我国雨季进程的早晚。一般来说，南海夏季风爆发偏早，我国雨季进程开始得早一些，反之，雨季进程开始晚一些。

我国雨带是从南向北推进的，6月上旬，雨带会逐渐向北推进到江南地区，形成梅雨天气。据国家气候中心监测，江南地区已于6月1日进入了梅雨期，这个时间是南方降水比较集中的时段，强降水也是经常出现的现象。

面对“炙烤”与“水浇”，你准备好了吗？

面对高温天气，中央气象台提醒公众，尽量避免午后高温时段进行户外活动，老、弱、病、幼人群应采取必要的防护措施；有关部门应注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾；户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施；注意作息时间，保证睡眠，必要时准备一些常用的防暑降温药品。

6月3日，济南市民在烈日下行走。新华社记者 王凯 摄

针对南方强降雨天气，目前，中国气象局提升重大气象灾害暴雨四级应急响应为三级。贵州、湖北、湖南、江西、安徽省气象局启动四级应急响应，福建省气象局启动三级应急响应，广西壮族自治区气象局启动二级应急响应。

专家表示，暴雨天出行应避开落地广告牌、变压器、电线杆等危险区域，不要靠近或在变压器下避雨。远离建筑工地临时围墙以及建在山坡上的围墙。不要贸然涉水前行，警惕水坑、井盖；驾车者出门前先检查发动机盖和车门的封闭情况及雨刮器、制动器的状况。行车时要降低车速，前后车辆保持距离，雨天能见度较低时，可以打开防雾灯。路面积水不超过半个车轮时，一般车辆可以正常通过，但要放慢车速。如果车辆在涉水行驶过程中熄火，应在水位还未完全涨上来前快速撤离危险区域。

接下来，“风雨”将如何变幻？

根据中央气象台预测，未来几天，广西、湖南、贵州仍将有连续强降水。随着主雨带东段北抬，华南一带晴朗天气增多，将回归闷热。广东、福建等地步入气温回升通道。

目前，新一股冷空气正自西向东移动影响我国，将逐渐缓解西北、华北、东北地区的炎热天气，北方高温天气陆续结束。14日至16日，华北东南部、黄淮地区还将可能出现高温天气。

从现在数值预报看，6月中下旬，我国雨带主要徘徊在江淮、江汉以及江南大部分地区，进入7月后，南北方都会有高温天气，今年的高温大戏才刚刚开始。 （记者安涛）