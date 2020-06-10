热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

猪肉价格连跌14周，5月CPI涨幅或重回“2时代”

2020年06月10日08:23 来源：中国新闻网

　　国家统计局10日将公布5月全国居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计，5月CPI同比涨幅或进一步缩小，时隔8个月重回“2时代”。

　　CPI涨幅走势图。来自国家统计局

　　5月CPI同比涨幅或重回“2时代”

　　受生产生活秩序加快恢复，猪肉等食品价格下降影响，4月CPI同比上涨3.3%，涨幅比3月回落1.0个百分点，时隔5个月再次重回“3时代”。

　　5月CPI同比涨幅是否会继续回落？据Wind资讯统计，18家研究机构对5月CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中，预测的最大值为3.0%，最小值为2.3%。若上述平均预测值兑现，5月CPI涨幅将较4月缩小0.6个百分点，时隔8个月重回“2时代”。

　　据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2020年5月份“农产品批发价格200指数”为114.95，环比下降8.47个点；同比上升0.57个点。其中，猪肉批发均价(白条肉批发均价)为40.46元/公斤，环比下降9.8%，同比上升96.1%。

　　监测数据还显示，截至5月第4周(5月22日—5月28日)，全国猪肉平均批发价格连续14周下跌，跌至38.82元/公斤。

　　“5月以来，食品价格普遍显著回落，周频的食用农产品价格指数下降到127.48点，5月平均值环比下降4.7%。猪肉价格延续回落趋势，猪肉平均批发价降到38元/公斤左右，5月平均值环比下降了近9%。随着生猪存栏量的上升，猪肉价格还有较大下降空间。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示。

　　“国际原油价格和大宗商品价格止跌企稳，消费需求也在逐渐恢复，非食品价格有望保持平稳。5月翘尾因素基本与上个月持平。”刘学智指出，综合以上因素，预计5月CPI同比涨幅进一步收窄，可能在2.3%-2.7%之间，取中值为2.5%。

　　CPI同比涨幅未来走势如何？

　　未来一段时间，CPI同比涨幅是否会保持回落态势？在东北证券固定收益分析师刘辰涵看来，CPI涨幅回落并非暂时性而是趋势性的回落。猪周期的影响，叠加原油价格暴跌、疫情次生影响，二季度CPI同比涨幅有下行破3%的可能。

　　“下半年的CPI涨幅应该会在3%以下，四季度跌破2%可能性较大。”刘辰涵指出。

　　猪肉价格是影响CPI涨幅的重要因素。数据显示，6月第一周，猪肉平均批发价格小幅回升。后续是否会再次出现大幅上涨，进而拉高CPI？

　　“从去年10月开始，能繁母猪开始止降回升，至今连续七个月增长，到5月已比去年9月增长了18.7%，生猪存栏也连续3个月增长。”农业农村部部长韩长赋5月22日表示，随着生猪生产恢复，供求关系也会逐步改善，后市猪肉价格不会再大幅度上涨。 (谢艺观)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

使核酸检测既保“量”又保“质” 国家提出四点要求   近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组下发《关于做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作的通知》（以下简称“通知”），从四个方面对做好新冠病毒核酸检测质量控制工作提出了具体要求。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn