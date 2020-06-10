猪肉价格连跌14周，5月CPI涨幅或重回“2时代”

国家统计局10日将公布5月全国居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计，5月CPI同比涨幅或进一步缩小，时隔8个月重回“2时代”。

CPI涨幅走势图。来自国家统计局

5月CPI同比涨幅或重回“2时代”

受生产生活秩序加快恢复，猪肉等食品价格下降影响，4月CPI同比上涨3.3%，涨幅比3月回落1.0个百分点，时隔5个月再次重回“3时代”。

5月CPI同比涨幅是否会继续回落？据Wind资讯统计，18家研究机构对5月CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中，预测的最大值为3.0%，最小值为2.3%。若上述平均预测值兑现，5月CPI涨幅将较4月缩小0.6个百分点，时隔8个月重回“2时代”。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2020年5月份“农产品批发价格200指数”为114.95，环比下降8.47个点；同比上升0.57个点。其中，猪肉批发均价(白条肉批发均价)为40.46元/公斤，环比下降9.8%，同比上升96.1%。

监测数据还显示，截至5月第4周(5月22日—5月28日)，全国猪肉平均批发价格连续14周下跌，跌至38.82元/公斤。

“5月以来，食品价格普遍显著回落，周频的食用农产品价格指数下降到127.48点，5月平均值环比下降4.7%。猪肉价格延续回落趋势，猪肉平均批发价降到38元/公斤左右，5月平均值环比下降了近9%。随着生猪存栏量的上升，猪肉价格还有较大下降空间。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示。

“国际原油价格和大宗商品价格止跌企稳，消费需求也在逐渐恢复，非食品价格有望保持平稳。5月翘尾因素基本与上个月持平。”刘学智指出，综合以上因素，预计5月CPI同比涨幅进一步收窄，可能在2.3%-2.7%之间，取中值为2.5%。

CPI同比涨幅未来走势如何？

未来一段时间，CPI同比涨幅是否会保持回落态势？在东北证券固定收益分析师刘辰涵看来，CPI涨幅回落并非暂时性而是趋势性的回落。猪周期的影响，叠加原油价格暴跌、疫情次生影响，二季度CPI同比涨幅有下行破3%的可能。

“下半年的CPI涨幅应该会在3%以下，四季度跌破2%可能性较大。”刘辰涵指出。

猪肉价格是影响CPI涨幅的重要因素。数据显示，6月第一周，猪肉平均批发价格小幅回升。后续是否会再次出现大幅上涨，进而拉高CPI？

“从去年10月开始，能繁母猪开始止降回升，至今连续七个月增长，到5月已比去年9月增长了18.7%，生猪存栏也连续3个月增长。”农业农村部部长韩长赋5月22日表示，随着生猪生产恢复，供求关系也会逐步改善，后市猪肉价格不会再大幅度上涨。 (谢艺观)