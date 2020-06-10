“毕业典礼虚位以待”为何让人感动

近日，湖南师范大学发布公告表示，“因疫情原因无法返校参加毕业典礼的同学，今后每年的毕业生毕业典礼均为你虚位以待，校长为你侧移流苏，让你的大学没有遗憾，让所有的希冀都得偿所愿”。不少学生直呼“感动”，表示“感受到了学校的关心”。

作为一种生命仪礼，毕业典礼标志着毕业生进入一个新的人生阶段，开始扮演一个乃至多个新的社会角色。毕业典礼既是对一段求学生涯的告别，又是一段新的人生旅途的起点，已经成为一道不可或缺的“文化大餐”，理应“一个都不能少”。

伴随着社会变迁，人们对毕业典礼的价值认同也在提升。越来越多的家长愿意来学校参加子女的毕业典礼，毕业典礼也成为家校互动的契机。毕业典礼作为“最后一课”，成为大学与社会相互连接的纽带，某种意义上是大学对社会的营养输送和精神回馈，向全社会传递出大学的精神气质与价值追求。更重要的是，毕业典礼承载着毕业生对母校的归属感、认同感，是毕业生不可或缺的集体记忆。一个尊重学生、关心学生的大学，应该充分意识到毕业典礼对毕业生的重要性。

受疫情影响，不少高校都压缩了线下毕业典礼的规模，或者在线上进行毕业典礼。笔者所在的大学里，每个毕业班派一位代表参加线下的毕业典礼，并且这位同学需要做核酸和血清检测。对于大多数毕业生来说，不能参加线下的毕业典礼是一种遗憾。“毕业典礼虚位以待”见证了一所大学的责任与担当，也折射了学校对毕业生的爱与关心。

当毕业生参加毕业典礼的诉求与疫情防控出现矛盾，线下毕业典礼取消或者被压缩规模，毕业生大都能够理解。只不过，高校也要深刻地认识到，线下毕业典礼取消或者被压缩规模，是高校毕业生让渡了自己的利益和权利。“毕业典礼虚位以待”的做法其他高校不妨学习和借鉴。

了解毕业生的所思所想，和他们同频共振，一个将毕业生真正放在心上的高校，自然会在校友们心中更有地位。