全球抗疫须防“自满”

新华社记者 郑汉根

反对种族主义抗议浪潮在多国蔓延，欧洲等地疫情持续趋缓并逐步复工复产，这些新的事态，让世界上不少人感到新冠疫情的危急程度在下降。就在此时，世界卫生组织总干事谭德塞8日提醒正在出现积极迹象的一些国家，“现在最大的威胁是自满”。这一告诫十分及时。

首先，尽管全球部分地区疫情得到有效控制，比如中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，欧洲疫情整体形势也在好转，但从全球范围来看，疫情仍在恶化。世卫组织8日数据显示，全球范围内过去9天每天都有逾10万例新增确诊病例，7日的13.6万例更是迄今为止的最高单日新增。

其次，许多发展中国家的疫情蔓延速度在加快，这一趋势令人担忧。从世卫组织等机构的统计数据来看，拉美、南亚等地区一些国家的病例还在不断增加。这些国家卫生条件相对较差，疫情防控难度大，如不能遏制蔓延势头，必然不利于全球疫情联防联控。

6月8日，人们在印度班加罗尔一家餐厅内隔着透明隔板共同用餐。在封锁70多天后，印度中央政府8日正式允许餐馆、购物中心和宗教场所对民众开放，这也是印度分阶段放松管控的第一步。同一天，印度新冠确诊病例新增近万例，累计突破25万例。

再者，全球疫情尚在蔓延，但让疫情防控复杂化的因素却在增加。弗洛伊德事件引发全美和多国反对种族歧视的抗议浪潮，尤其是在美国，汹涌的抗议活动对疫情防控的影响显而易见。美国传染病专家福奇发出警告，大规模抗议可能导致病例激增。在荷兰、奥地利等一些国家，大规模抗议集会也在突破政府的防疫限制措施，引发对疫情反弹的担忧。

欧美等不少国家防控措施持续“松绑”，也让疫情防控面临压力。疫情仍在蔓延，但美国政府已把工作重心转移到重启经济。随着疫情趋缓，欧洲许多国家都在逐步复工复产，申根区内部也在酝酿近期开放边境，但世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格不久前也曾提醒欧洲各国政府，在推进复工复产时应考虑全民“健康福祉”，“如果新冠病毒传播没有得到控制，任何经济重启都是空谈”。

疫情在全球已经肆虐数月，一些地区民众应对疫情的怠惰情绪在上升，“可以松口气”的心态正在一些地区浮现。然而，疫情没有国界，在全球抗疫形势尚未形成根本性扭转之前，任何地区都不能轻易放松防控。