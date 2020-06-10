八旬老人与邻居鸽子“亲密接触”患上罕见“鹦鹉热”

年过八旬的李章(化名)突然发热、咳嗽，迅速发展成重症肺炎，期间一度呼吸衰竭，生命垂危……李章这些惊心动魄的经历背后，竟然与鸟类的“亲密接触”有关。

李章今年81岁，4月底突然高烧不退。起初，他以为不小心感冒了，自行服用了一些退烧药，但效果不明显，于是在家附近的诊所治疗。在挂了五天的抗生素后，症状不仅没有改善，还出现了严重的胸闷、气喘，嘴唇也逐渐发紫。

“入院后患者呼吸窘迫的情况进一步加重。”江苏省中医院急诊科副主任郭涛介绍，虽然当时就立刻给予患者吸氧、抗生素等对症治疗，并很快转入急诊EICU病房，但患者血氧持续下降，期间相继上了无创呼吸机、气管插管，患者依旧喘得非常厉害，已处于严重的呼吸窘迫。

治疗的同时，医生们也在积极查找病因。“患者在入院前抗生素治疗已经有一周左右，但肺炎仍然没有得到控制。那么很有可能是一些不常规的病原体感染所致。”管床医生杨婷雯介绍。

为了尽快找出致病因，除了抗生素治疗、院内的常规病原学筛查外，医生还在气管插管后，第一时间进行纤维支气管镜留取肺泡灌洗液，进行宏基因组二代测序，明确病因。

三天后，基因检测结果显示：李章感染了罕见的“鹦鹉热衣原体”。

“鹦鹉热衣原体感染”又称“鹦鹉热”，是一种非常罕见的疾病。“鹦鹉热”衣原体主要在多种鸟类之间传播和感染，偶然由带菌动物传染给人，一般不会发生人与人之间的传播。

郭涛介绍，当人类吸入含有“鹦鹉热”衣原体的空气，特别是体弱、年老等免疫力低的人吸入后，可感染此病。养鸟或者与家禽密切接触的人群最易染上“鹦鹉热”。

“患者虽然不养鸟，但由于邻居养鸽，经常有鸽子落在他家的阳台停留，少不了与它们亲密接触，很可能与此有关。”郭涛说。

在明确病因后，医生立刻进行相应的抗生素调整，由经验性治疗转变为目标性治疗，老人各项指标明显好转，经历了康复治疗、脱机、拔管等，历时近一个月，患者终于重获健康，顺利出院。

专家表示，感染“鹦鹉热”的患者呈现两个极端，要么几乎没有症状出现，要么就极为严重，临床表现多为寒战、发热、咳嗽和胸痛，严重的甚至出现呼吸衰竭、生命垂危。(徐珊珊)