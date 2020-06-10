新华社广州6月9日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰8日至9日在广东调研时强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实《政府工作报告》部署要求，实施果断灵活动态管理，科学精准做好常态化疫情防控工作。

中共中央政治局委员、广东省委书记李希出席有关活动。

孙春兰先后来到深圳市、广州市，实地考察口岸、企业、博物馆、学校、社区服务中心、科研机构，详细了解口岸防控、复工复产复市复学防控、社区防控和外国人服务管理、科研攻关等情况。她指出，广东是人口大省、经济大省，开放程度高，国际交流交往频繁，流动人口超过5000万，外防输入、内防反弹任务繁重。广东省认真贯彻党中央、国务院决策部署，在源头防控、精准救治、临床科研攻关等方面创造了很多经验，全省疫情防控工作有力有序有效，各级各类学校已经全面复学，企业复工复产恢复到去年同期水平。希望广东省继续探索科学精准的常态化防控措施，为全国提供更多示范。

孙春兰在广州召开有关地方和部门座谈会。她强调，当前疫情防控进入常态化阶段，关键是要科学防控、精准施策，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，细化恢复有关行业和产业的标准、条件和防控要求，并根据实际情况及时调整，推动各项防控措施更加切合实际、落地见效。要因时因势采取分级分类差异化防控，有序推动各类商场、市场和旅游、餐饮、文化等生活服务业正常经营，扎实做好校园疫情防控，提前部署高考关键时间节点和回国留学生等重点人群疫情防控工作，压实“四方”责任，特别是要提高个人的防护意识。广东省通过购买服务、外国人志愿参与等方式，构建了外国人服务管理的机制和办法，体现了国际化水平，符合广东实际。我们要继续坚持一视同仁，落实好在粤外国人和港澳同胞的疫情防控措施和健康服务管理。要加大疾病预防控制体系改革力度，完善重大疫情早期监测预警、应急救治和物资储备能力，创新爱国卫生方式方法，构建起强大的公共卫生体系，为保护人民健康、促进经济社会发展提供有力保障。