北京各类体育健身场所 将恢复营运

据新华社讯 （记者汪涌）北京市体育局近日下发通知，宣布在严格落实疫情防控要求的前提下，依据《新型冠状病毒肺炎疫情三级应急响应期间北京市体育健身场所开放防控指引》，全市各类体育健身场所恢复正常营运，各类体育运动项目正常开展，逐步恢复市级体育赛事的举办。

据悉，北京市体育局经相关部门同意后，发布了《关于新型冠状病毒肺炎疫情三级应急响应期间体育健身场所开放和体育赛事活动组织工作的通知》。此举是为了进一步做好在此期间体育健身场所开放和体育赛事活动的组织工作，推动体育行业全面复工复产，丰富和满足市民体育健身需求。

通知中表示，在严格落实疫情防控要求的前提下，北京市行政区域内将可举办一定规模的市级体育赛事活动。赛事主办方或承办方应将赛事活动相关信息通过北京市体育竞赛管理中心赛事管理平台等渠道公布。国际、全国和跨区域的体育赛事活动暂不恢复举办。