火烤、溶水、搓盐、摇泡沫…… 这些化妆品检测 “歪操作”行不通

想要美美的，不护肤、化妆怎么行？在众多美妆达人眼中，如今的护肤、化妆流程已经不仅仅是“洗个脸，涂个霜”这么简单，而是涉及到了洁面、擦爽肤水、擦面霜、擦精华等一系列步骤。

而在这些操作前，产品的质量更是重中之重，为了鉴别产品质量，网上流传的方法也是五花八门：“洗面奶用火烤，如果溅油或越烤越像酸奶，说明安全系数不高”“摇晃爽肤水，如果泡沫少，说明营养成分就少”“食盐放在口红上，搓一搓，如果有黑色颗粒说明铅、汞含量超标，千万不要买”“把乳液挤在水中，如果浮在水面说明含有油石酯，会伤害皮肤”……这些看起来简单易行的“土方子”到底能不能帮我们擦亮眼，我们又该如何选择适合自己的产品呢？

歪操作：火烤洗面奶，溅油则不安全 正 解：溅油是因为含有油性成分或者乳化剂

“用火烤会溅油，或者越烤越像酸奶，并不能说明洗面奶的质量如何。”南京工业大学食品与轻工学院、材料化学工程国家重点实验室教授迟波告诉科技日报记者，用火烤洗面奶时溅油，只能证明洗面奶里有油性成分或者乳化剂。

迟波说，一些清洁力强、含皂基表面活性剂比较多的洗面奶，会添加一些油脂或乳化剂，油脂可降低皂基表面活性剂的去脂力，让洗面奶使用起来更柔和，这种洗面奶，用火烤的话会溅油，但并不意味着使用这种洗面奶不安全。

至于洗面奶为何会越烤越像酸奶，则与洗面奶的配方有关。迟波说，有的洗面奶细腻度较高，火烤后水分蒸发，而乳化剂的分子结构又没有被破坏，所以会很黏稠，但这只能证明其乳化体系比较稳定，洗面奶存放的时间会相对久一些。

既然用火烤鉴别洗面奶好坏的方法并不靠谱，那么要如何判断洗面奶的功效呢？“好的洗面奶用完后，面部不紧绷。”迟波说，“尤其不推荐敏感性皮肤的人使用让皮肤有紧绷感的洗面奶，因为这会将皮肤表面起屏障功能的油脂去掉。”

江苏省人民医院皮肤科副主任医师许阳也表示，洗面奶主要的功效是清洁，洁面后皮肤不紧绷、滋润、不缺水就可以，如果希望皮肤保湿，不妨多使用含甘油、尿囊素等保湿成分的洗面奶。

另外，洗面奶的pH值最好为弱酸性，“皮肤的pH值大约在4.1—5.8之间，市面上pH值在6—7之间的洗面奶都可以，pH值用试纸就可以测出。偏碱性的或者含皂基的洗面奶去油性虽然好一些，但如果碱性过大，可能会影响皮肤的pH值。”许阳说，皮肤pH值改变后，会引起皮肤菌群的变化。如果pH值升高，会形成有利于一些皮肤细菌如痤疮丙酸杆菌生长的环境，从而增加皮肤出现痤疮的概率。

迟波建议，对于油性皮肤的人来说，可以使用含十二烷基、月桂酸酯类物质的皂基类洗面奶，但也要谨防清洁过度，破坏皮肤油脂。过度清洁会使皮肤干燥、紧绷，还会让毛孔彻底打开而增加接触病菌的机会，导致皮肤过敏。而中性和敏感性皮肤的人，则更适合含有氨基酸类、橄榄油脂类的洗面奶。

歪操作：摇晃爽肤水，泡沫多营养物质也多 正 解：表面活性剂含量决定泡沫多少

洗完脸后，尤其是在炎热的夏天，拍一点爽肤水在脸上，清爽的感觉扑面而来。那么如何鉴别爽肤水的优劣呢？有网友支招，摇晃爽肤水，如果泡沫少，说明营养成分就少，真的是这样吗？

“营养物质含量和泡沫多少没有关系。”对于网络流传的这个方法，迟波表示，爽肤水中的很多成分都不会产生泡沫，例如维生素C、植物提取液、水杨酸等。

许阳表示，爽肤水中的成分既有水溶性的，也有脂溶性的，例如水溶性成分的透明质酸、果酸，脂溶性成分的甘油、水杨酸。将脂溶性成分溶在水中需要加入表面活性剂，表面活性剂会导致摇晃时产生泡沫，但表面活性剂不影响爽肤水的营养性。

迟波进一步介绍：“生产爽肤水时，有时为了将香精、精油类物质溶于水，也需要加入表面活性剂，它能使液体的表面张力增大，让所有的物质均匀融合，形成水包油的体系，让各种物质不易分层，保存的时间也更持久。”

摇晃出的泡沫多少不能判断物质含量，那如何选择适合自己的爽肤水呢？

许阳说，爽肤水的作用主要是保湿、软化角质层等。但爽肤水的使用应该因人而异，油性皮肤的人可以用一些软化角质层或者有酒精成分的爽肤水。对于敏感性皮肤的人，则不建议轻易使用含有酒精、果酸、水杨酸成分的爽肤水。“果酸、高浓度水杨酸有角质剥脱作用等，角质层薄的人不建议使用。”她建议，对于敏感性肌肤的人，如果不能鉴别哪种爽肤水对自己有用，谨慎起见可以不用，直接用乳液或者润肤霜即可。

歪操作：乳液入水，浮于水面则含有油石酯 正 解：沉、浮水面主要由密度决定

看起来纯白如牛奶的乳液，润肤、保湿，若挤几滴溶于水中，有的乳液浮于水面，有的乳液沉入水中，近日流传的一些乳液鉴定方法认为，乳液浮在水面，说明含有油石酯，会伤害皮肤，这种说法靠谱吗？

不论浮沉，都不能证明乳液是否会伤害皮肤。许阳表示，乳液一般由油脂、乳化剂、防腐剂、香料、调整pH值的赋形剂等构成。不同的制作配方和工艺决定了乳液的密度，乳液是否会漂浮在水面上，是由乳液的密度决定的。密度大于水，乳液会下沉，否则会浮在水面上。但不能笼统地说浮在水面上的乳液就伤害皮肤，这要看具体的成分和比例。

迟波认为，含油脂多的乳液，比较容易浮在水面上，这些油脂多为轻质油，例如矿物油脂，油脂的多少会影响乳液的肤感、保湿力度。健康皮肤是水油平衡的，保持皮肤健康的最好方法就是要保护好皮肤的屏障功能，过于轻薄、过于厚重的乳液都不是合适的。

想选择一款适合自己的乳液，也可以多关注一下成分表。许阳认为，乳液和面霜最重要的功能是保湿。如果需要抗衰老，可以选择添加有A醇、维生素C、维生素E、胜肽类等物质的乳液。敏感性肌肤需要一些具有抗敏功效且可以修复水油屏障的乳液，如添加神经酰胺、马齿苋提取物、甘草提取物等物质的乳液，这些添加物质具有一定抗炎作用。而含有维生素C、熊果苷、氨甲环酸等物质的乳液，适合需要美白的人群。水杨酸、果酸、杏仁酸等物质，则能帮助细致毛孔、抗痘。

歪操作：口红上搓食盐，变黑说明含铅汞 正 解：经强酸硝化后才能检测相关物质含量

选择一支功能强大的口红，除了能让你的唇色变得饱满富有光泽，还会让整个面部有妆感。有网友称，将食盐放在口红上，搓一搓，如果有黑色颗粒则说明铅、汞含量超标，千万不要买。

对此，国家化妆品质量监督检验中心高级工程师曲梅回应：“不靠谱。”曲梅的日常工作之一，便是对各种化妆品质量把关。

她说，一支口红质量是否达标，需要通过其铅、砷、汞、镉及菌落总数、霉菌和酵母菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多项常规指标来体现。而完成这一检测过程，需要经过一组化学试验。

“测试时，我们将口红称样完，加入强酸，再用电炉加温，强酸会将口红的化学成分充分硝解。再把它们放入高温马沸炉中灼烧几个小时，去除口红中的全部有机物质，剩下无机物质。溶解无机物质后，使用原子吸收或原子荧光等仪器，才能检出化妆品中铅、砷、汞、镉的含量。所以，仅仅是常温环境加盐揉一揉，是不可能把铅、汞等分解出来的。”曲梅告诉科技日报记者，铅、砷、汞、镉都是在化妆品生产中禁止添加的成分，违禁添加的汞，可使皮肤短期呈现出美白的假象，但口红没有短期美白的需求，所以没有添加的必要。化妆品中心多年来的检测结果显示，未发现口红中含有汞超标口红样品，消费者不必担心。

那在网传的视频中，食盐与口红摩擦产生的黑色颗粒又是什么呢？迟波表示：“黑色颗粒有可能是氯化钠破坏了口红的膏体体系，使得内部成分发生了变化。但有的商家不会将全部成分写在成分表里，黑色颗粒的成分还不太好判断。”（本报记者 金 凤）