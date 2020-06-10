互联网诊疗同比增长十七倍

突如其来的新冠肺炎疫情，让一些要去医院复诊的患者左右为难：药品要续上不能断，去医院又怕交叉感染，怎么办？

江西64岁的帕金森病患者宋女士正为此事着急。此时，宋女士的儿子发现了浙大医学院附属邵逸夫医院互联网实时门诊平台，在线医生给出了复诊、药品配送的解决方案。很快，宋女士收到药物，解了燃眉之急。

疫情防控期间，一种新的医疗服务模式——“云医疗”应运而生，即患者通过互联网医院、在线平台复诊、咨询，药物配送到家，不少地方还可以进行医保结算。这种就诊方式不用去实体医院，能减少病毒感染风险，受到欢迎。据国家卫健委规划信息司统计，疫情防控期间，国家卫健委属管医院互联网诊疗比去年同期增长17倍，一些第三方平台互联网诊疗咨询增长20多倍。

——“17倍”这个数字的背后，是越来越多的人接受了“云医疗”的看病模式。

据浙大医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军介绍，医院开设了专家咨询问诊专线、名医直播、免费咨询、人工智能辅助咨询问诊自测系统、防疫心理专线等，1700多万人注册了自测系统。2月15日，网上医保结算开通后，邵逸夫医院在全国率先实现了慢病在线复诊、药品配送到家、医保自动结算等系列功能，服务量激增。截至目前，共收到线上咨询超过16.8万条，23.8万人次进行了在线健康咨询，12120人次享受到慢病续方+药品配送服务。

——“17倍”这个数字的背后，是互联网技术在医疗领域越来越普遍应用。

各地普遍依托互联网技术开展线上医疗健康服务，满足人们的需求：5G技术支持远程会诊——中日友好医院国家远程医疗与互联网医学中心开展湖北远程会诊85例、教学查房5次、防护知识直播15场次；人工智能助力隔离管理——中国医师协会组织人工智能专家组和远程医疗工作队，在湖北省内537个隔离点应用新冠肺炎康复智能护航系统，累计管理收治2.76万人；“互联网+”中医药服务、心理援助——北京中医药大学、北大六院等在线上开展服务，有力支援湖北疫情防控……

——“17倍”这个数字的背后，还是医护人员、医院、社会各界的支持，使线上服务供给数量不断增长、质量不断优化。

大量医生借助信息技术在网上开辟“第二战场”；很多医院充分运用“互联网+”手段，创新服务模式，上海、天津、重庆、湖南、湖北、甘肃等地加快开通互联网医院；百度、阿里、腾讯、微医、好大夫在线、平安好医生等互联网企业，纷纷免费提供各类技术和平台支持。

“政府主导、多方参与、联合创新、共建共享的良好生态正在形成，推动‘互联网+医疗健康’新业态加快发展。”国家卫健委规划发展与信息化司副司长刘文先说，今后将统筹推动线上线下一体化服务，加强监管，规范服务，更好推动“互联网+医疗健康”新业态良性健康发展。

中日友好医院国家远程医疗与互联网医学中心主任卢清君认为，人们会逐步习惯于寻求线上医疗服务，“互联网+医疗健康”服务内容将随之多样化，相关产业群也会快速发展，从而撬动大健康服务业的发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 07 版）