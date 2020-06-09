ECMO团队和心外科强强联手，临沂七旬老人九死一生奇迹生还

一向身体硬朗的赵老先生怎么也想不到，单单一次“感冒”竟然住进了ICU，生死关头上了两次人工心肺ECMO，还做了开心手术，呼吸机、IABP、CRRT等生命支持手段齐上阵，历时两个多月的生死浩劫，在临沂市人民医院重症医学科和心外科强强联手下，历经九死一生，最终奇迹生还。

今年70岁的赵老先生身体一向健康，入院前两天出现感冒发热，伴随着心慌、胸闷、出虚汗，体温最高达到了38.5℃，到医院一查，才发现原来是心脏瓣膜病。 长期的心脏瓣膜病，早已为老人的心力衰竭埋下伏笔，一次小小的感冒，成了“压倒骆驼的最后一根稻草”。

入院3天后，赵老先生突然出现呼吸急促，胸闷加重，咳粉红色泡沫样痰，紧急转入心外科监护室。俨然病入膏肓，再好的药物也难以控制疾病的发展，病情的恶化往往就发生在一瞬间。严重的左心衰竭，进而导致同样严重的肺淤血，那痰中的“粉红色”，便是血色，是死神下的一张通牒。 心脏外科专家庞广辉介绍，这位病人存在严重心衰、呼衰、肾衰，还有严重感染，气管插管上了呼吸机后，病情无缓解，仍快速恶化。

重症医学科副主任高宗炜接到紧急求援电话，已是晚上6点多钟，不顾一天的疲劳，带领ECMO团队快速赶到病人床旁。病人纯氧机械通气，大剂量升压药维持，气道大量血性液体溢出，心率144，脉氧84，血压77/51，严重的酸中毒，几个小时没尿了。

心脏外科专家马洪亮说：“这是一例致死性的心源性休克和重症肺水肿，是不是考虑上ECMO ?” 与心外科专家讨论，常规治疗已无法奏效，病人命悬一线，随时心脏停跳！

与家属沟通，决定上人工心肺ECMO，为下一步诊疗决策提供机会。 心脏、肺脏、肾脏以及免疫系统都已经开始罢工，尤其是心脏，这个人体的关键枢纽，倘若一旦停跳，5～6分钟内，便可让人体的“司令部”——大脑，发生不可逆性的崩溃。 死神已经在张牙舞爪，急需ECMO，急需人工心肺支持。

ECMO上机当晚，无尿， ECMO联合CRRT治疗，生命体征逐渐趋于平稳，尿量逐渐恢复。进一步完善检查发现，主动脉瓣重度狭窄，二尖瓣脱垂重度反流，左室流出道狭窄。

这种重症瓣膜病只有手术才是解决问题的根本办法，也只有在ECMO支持下先保住生命才会有下一步手术的机会。要等！要靠！要熬！

3天后，机会等来了。心脏外科主任张秀辉决定抓住这个良机，带领团队对患者进行了心脏双瓣置换和肥厚室间隔切除术。

在体外循环和ECMO两套体外生命支持下手术顺利完成。术后1天拔除气管插管，3天撤除ECMO。 一切都是那么顺利，幸福来得太快了！

就在大家还在为即将到来的胜利欢呼的时候，撤离ECMO两天后的深夜，病情再次告急，病人心脏无法支撑下去了，严重低血压、低血氧，血管活性药快速往上加，无效。主动脉球囊反搏IABP，另一种心脏支持装置，依然无效。 休克越来越重，眼看心脏就要停跳，艰辛的付出即将付诸东流，前功尽弃了！

高宗炜说：“感觉自己的心脏都要停了，自己想死的心都有”。 一条条的路都被堵死了…… 怎么办？ECMO，再次成了唯一选择，没有退路！ 十万火急，病情就是命令。 深夜ECMO小组再次披甲上阵，人工心肺机ECMO再次紧急启动！这次是在没有气管插管、没上呼吸机的情况下做的清醒ECMO。

短短几天，一次心脏大手术，两次ECMO，或许，在希望的曙光到来前，崎岖的磨砺必不可少。通过手术，赵老先生的心脏瓣膜病得到治疗，他有了全新的人工心脏瓣膜。可能，他的心脏功能并未完全恢复，那就再次上ECMO，接下来就交给时间，让老人的心脏得到充分的休息与恢复！

ECMO运行10天，赵老先生病情稳定，经过多方讨论反复协商，ECMO终于要撤机了，从心包引出250ml陈旧积血，受压的心脏舒张开来。

ECMO撤机后病人转回心外监护室。 由于ECMO辅助治疗进行了两次，时间长，患者又出现了真菌感染并发症。 坚持不懈的努力，病情有了转机，逐步撤除了IABP、CRRT、呼吸机。 赵老先生终于站起来了，两个月后走出了病房回到了家中。

一场艰难、漫长的战役。一边是无情的死神磨刀霍霍，一边是有义的天使救死扶伤。呼吸机、血滤机、营养支持、数种抗菌药物等各种武器齐上阵，终于夺下了死神手中的镰刀，迎来了曙光！

赵老先生，历时两个多月的生死浩劫，两次ECMO，一次心脏大手术，呼吸机、IABP、CRRT等生命支持手段齐上阵，历经九死一生，创造了生命奇迹。

赵老先生是不幸的，他身患重症心脏疾患，多脏器衰竭，生命危在旦夕。 赵老先生又是幸运的，他遇到了临沂市人民医院心脏外科和重症医学科的专家团队。 在病情最危急的时刻，在病情反复走不出泥潭的时候，是他们的团结合作，是永不言弃的那份信念和执着给了他第二次生命。

心脏外科主任张秀辉深有感触地说，救治这种病人就像闯关一样，九九八十一关都得闯过去，每一步都决定成败。搁在几年前，我们心有余力不足，没有ECMO这些高级设备，就没有今天。

重症医学科主任周廷发说，看着病人好起来，我们每个人高兴，付出艰辛的团队高兴，救治这种危重病人，集合心外科、重症科，还有其他科室，集合了全院多学科之力。

心脏外科护士长邢继华说，病人站起来的那天，是我们大家最激动的时候，我们都热泪盈眶。这不光感谢医生护士艰苦付出，感谢重症心外团结合作，还要感谢病人自己的勇敢坚强和家人的坚持和毅力。

心脏外科专家马洪亮说，在我们束手无策的时候，ECMO团队给我们提供了一线生机。对这种重症瓣膜病，ECMO提供了手术机会，有了ECMO这个机器，给我们心外科树立了信心，我们也有了底气。