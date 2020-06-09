拉美疫情防控形势严峻

图为日前，在巴西首都巴西利亚，医护人员将一名新冠确诊患者送入医院治疗。

卢西奥·塔沃拉摄（新华社发）

据悉，截至当地时间6月6日22时，巴西卫生部公布的新冠肺炎疫情数据显示，巴西全国确诊病例已达67万余例，死亡病例数超过3万例。巴西新冠肺炎确诊病例数居全球第二，仅次于美国。

世界卫生组织表示，中美洲和南美洲目前已成为新冠病毒的密集传播区，国际社会需要团结一致，帮助该地区抗击疫情。疫情不仅对拉美地区国家提出公共卫生安全挑战，也引发政治危机、经济衰退和社会问题。受政治、经济、卫生、气候等多重因素影响，拉美地区疫情蔓延形势不容乐观，疫情防控步履艰难。

疫情引发多重问题

据法新社近日报道，世界卫生组织已发出预警：拉美地区卫生系统将面临巨大压力，疫情可能摧毁整个拉丁美洲的医疗系统。

“相较亚洲和欧洲，南美地区疫情暴发的时间相对滞后。因此，就目前全球疫情形势来看，在其他地区疫情出现拐点，甚至得到有效控制后，南美地区疫情仍在加重。”中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长袁东振接受本报记者采访时表示。

据埃菲社报道，尽管新冠肺炎疫情仍在蔓延，巴西的许多城市正准备重新开放经济活动。从6月1日起，巴西许多地区开始放松过去两个月来采取的限制人员流动的管控措施，其中包括巴西人口最多、工业化程度最高的圣保罗州，该州目前正朝着逐步开放各种形式的经济活动迈进。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会预计，2020年拉美经济将下滑5.3%，疫情可能导致该地区1000多万人失业，贫困人口增加约3000万。世界粮食计划署发布报告称，疫情可能导致拉丁美洲和加勒比地区约1400万人口面临严重的粮食不安全局面，比2019年的340万人翻了三倍有余。疫情给拉美地区带来巨大的经济压力。

多种因素导致疫情扩散

法新社援引专家意见称，部分拉美国家政府应对疫情存在漏洞、拉美地区经济不平等和公共卫生投资不足等因素都助长了疫情扩散。

“拉美地区疫情快速蔓延的形势由多种因素导致。”袁东振分析，政治方面，一些拉美国家对新冠病毒传播的危害和后果估计不足，当病毒已经在世界其他地区蔓延传播时，没有提前做好充分的预防措施；一些南美国家中央和地方政府难以形成合力，甚至相互指责，削弱防疫能力和效果。经济方面，南美国家经济存在非正规性特征，人员流动性大，加大防疫难度，一定程度加剧疫情蔓延。医疗方面，许多拉美国家公共卫生体系较脆弱，缺乏应对突发重大卫生事件的能力。社会方面，固有的社会不平等和贫富分化造成贫民居住区医疗设施和物资不足，不利于阻断病毒传播，加大防疫和检测难度。

“在疫情防控方面，南美国家间存在差异。”袁东振指出，有的国家中央和各级政府都对疫情非常重视，防疫措施严格有力，防疫效果也相对有效。有些国家中央和地方政府意见不一，应对措施不得力，疫情蔓延形势严峻。

需要外部抗疫支持

南美地区正步入更利于新冠病毒传播的冬季。美国消费者新闻与商业频道网站报道称，新冠肺炎确诊病例可能在冬季出现上升势头。专家指出，新冠肺炎“极有可能”表现出与传染人类的其他普通冠状病毒类似的季节性传染模式。冬季较低的温度和湿度会增加新冠病毒的传播。

世卫组织卫生紧急项目执行主任瑞安表示，中、南美洲已成新冠病毒密集传播区，且疫情高峰仍未到来，目前很难预测该地区疫情何时达到峰值。

“不少拉美国家公共医疗系统较为脆弱，其抗疫能力很大程度上取决于外部援助和支持。”袁东振认为，目前来看，医疗物资和抗疫经验两方面的外部支持都较为缺乏。