人民论坛：为“生命至上”倾尽全力

一位70岁老人身患新冠肺炎，10多名医护人员精心救护几十天，终于挽回了老人生命，治疗费用近150万元全部由国家承担。日前发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书所记录的细节，再次印证了中国全力保障人民生命权、健康权的价值追求。

在重大疫情面前，我们一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担……回溯抗疫历程，人民至上、生命至上是中国行动的鲜明底色，尽最大努力挽救生命是中国社会的普遍共识。正因如此，今年全国两会期间，习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时饱含深情地说：“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”

同时间赛跑、与病魔较量的日日夜夜，中国创造了无数生命奇迹。我们不遗漏一名感染者，不放弃每一名患者，从出生不久的婴儿到100多岁的老人都全力抢救。仅以高龄患者救治为例，湖北省成功治愈3000余位80岁以上、7位百岁以上新冠肺炎患者。坚持人的生命高于一切，不论年龄、性别、贫富，为挽救每一个生命倾尽全力，这是中国抗击疫情的核心逻辑，也是短时间内疫情防控取得重大战略成果的最重要原因。有国外学者由衷感叹，“这是地地道道的人道主义”。

当前，境外疫情仍在扩散蔓延，形势依然不容乐观。人类正在同病毒赛跑，每天都有鲜活的生命被病毒无情夺走。即便如此，美国一些政客仍在将疫情政治化、污名化，采取无所不用其极的恶劣方式对中国进行抹黑。当中国在研发新冠病毒疫苗方面取得重大进展之时，美国一些政客竟称中国正在“窃取”美国相关研究成果，还有一些人不断就新冠肺炎疫情散布“中国责任论”“中国赔偿论”。造谣抹黑、恶意中伤、滥诉闹剧，或是出于国内政治需要，试图转移视线、推卸责任，或是出于意识形态的偏见，逢中必反、毫无底线。

中国自1月初开始就定期向世卫组织和美国等国家通报疫情信息，世卫组织从一开始就迅速果断地做出反应，向世界发出了警报，宣布新冠肺炎疫情为全球突发公共卫生事件。这个时候，美国完全有时间采取有效措施防控疫情的蔓延，但其没有利用好这个时间窗口，没有采取有力措施予以应对，导致新冠肺炎疫情在全美暴发式大流行。美国疫情发展到今天的严重地步，完全是美国政府应对失策造成的，也充分反映出那些口是心非的美国政客对待民众生命安全的冷漠态度。

在中国有这样一个细节，至今令人难忘。1月下旬，对危重症病例的分析评估发现，ECMO（人工膜肺）可以为重症患者抢救赢得宝贵时间，习近平总书记要求，“不惜代价，要让患者用上最好的设备”。各方紧急行动，全国约1/4的“救命神器”ECMO迅速集中到了湖北。有医生晒出了这样的账单：ECMO开机就是5万元，用一天2万元，诊疗费用全部由国家买单。这生动说明，在中国党和政府的价值序列里，人民生命永远是无价的，永远是至高的。在构建人类卫生健康共同体的过程中，这样的启示也是超越国界、超越种族的。

人民安全是国家安全的基石，人类健康是社会文明进步的基础。正如世界卫生组织等国际组织所强调的：“只有采取包容性办法，保护每个人的生命权和健康权，新冠肺炎疫情才能得到控制。”坚持生命至上，团结协作防控疫情、挽救生命，这是全人类唯一正确的选择。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 04 版）