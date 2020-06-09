六招应对负面情绪 学会从积极的角度看问题

过度的压力会带来负面反应，出现消极情绪。如何来应对生活中的压力呢？近日，天津市精神卫生中心临床心理科主任兼司法鉴定中心主任陈清刚表示，不论是职场人，还是面临各种考试的学生等，都需要找到自我调节的好方法，用积极的角度看问题，调整情绪，一定会变得越来越好。

如何来应对生活中的压力呢？陈清刚总结了6方面内容。陈清刚表示，第一情绪的早期识别。有压力的时，并不是所有人都了解自己的情绪状态，有时家人和朋友往往会看的更明白，最近一段时间不怎爱笑，愁眉苦脸等表现。所以，情绪的早起识别需要为自己找面镜子，通过身边人的反应或评价，来反思自己。

第二，接纳情绪。如面对一场突如其来的考试，你问学生紧张吗？很多学生都会说紧张，这是很正常的情绪反应。遇到事情之后有情绪反应是正常的，没有反而不正常，接纳情绪是体验到并且承认这些情绪的存在，当自己接纳了情绪后，不为自己的负面情绪感到羞耻、自责或担忧，这样会对之后生活影响较小，反之则更会为情绪所困扰。

第三，转移情绪。如果我们有负面情绪，可以采用转移的方式，如通过瑜伽、打球等体育锻炼的方式，让我们我们的大脑产生更多的多巴胺，从而使心情愉悦而减轻压力。

第四，排解情绪、宣泄情绪。我们鼓励用心理表达，把情绪表达出来，减少对身体的影响。用语言表达负面情绪也起到了宣泄作用。

第五，放松情绪。放松情绪的方式有很多种，如把自己融入到大自然中，感受阳光的温暖、空气的清新等也可以通过呼吸或肌肉放松训练，让自己处于放松的状态以减轻压力。

第六，调整情绪。用积极乐观的思维看待问题，寻找可以让自己接受的角度，远离消极的情绪。如现今职场压力越来越大，摆脱职场压力首先要学会换个角度看问题，就会有不一样的感受。

陈清刚指出，情绪像是一座火山，随时可以爆发，如果一直在内心压抑着，不把这些负面情绪发泄出来，它会以另一种形式存在，如过分压抑情绪的人可能存在胃肠不适、心脏不适、头部不适等现象，但经过检查，可能也不会检查什么问题，这就是躯体化的症状，是一种心理防御机制。（孙慧）