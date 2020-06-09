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世行预计今年全球经济下滑5.2%

2020年06月09日08:33 来源：新华网

世界银行8日发布的最新一期《全球经济展望》报告说，受新冠疫情冲击，预计2020年全球经济将下滑5.2%，这将是二战以来最严重的经济衰退。

报告认为，由于新冠疫情的冲击及其防控措施带来的经济“停摆”，全球经济将在2020年陷入严重收缩，预计人均收入降低3.6%。今年将是1870年以来人均产出出现下降的经济体数量最多的一年。其中，严重依赖全球贸易、旅游、大宗商品出口和外部融资的经济体受疫情冲击最大。此外，新兴市场及发展中经济体的脆弱性也将被外来冲击放大。

报告预计，由于内需、供应、贸易和金融严重中断，2020年发达经济体经济将收缩7%。其中，美国、欧元区、日本经济将分别萎缩6.1%、9.1%、6.1%。新兴市场和发展中经济体经济将下滑2.5%。不过，中国经济有望实现1%的增长。

根据发达经济体在今年年中、新兴市场及发展中经济体在今年稍晚时候疫情出现消退等假设前提预测，世行预计2021年全球经济将恢复增长4.2%。其中，发达经济体增长3.9%，新兴市场及发展中经济体增长4.6%。

报告援引世界银行副行长杰伊拉·帕扎尔巴舍奥卢的话说，这一不利经济前景发人深省，新冠危机可能留下永久“伤疤”，构成重大全球性挑战。眼下，全球面对的首要任务是应对卫生和经济紧急状况。此后，国际社会必须团结起来，促进经济复苏，以防更多人陷入贫困和失业。（记者许缘 高攀）

(责编：许心怡、许晓华)


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