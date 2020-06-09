身体发出的“预警暗号” 请查收

人体能自行完成多种难以置信的功能，如新陈代谢、调节体温和伤口愈合等。但这并不意味着身体一直不试图与你沟通。就像汽车的警示灯一样，身体配备了很多有用的指示器，只不过你可能不知道它们是什么意思罢了。

美国“最佳生活”网站总结了身体可能向你发出的“警报”。

信号·感觉

嘴里有金属味，可能得了慢性肾病 当肾脏很长一段时间没正常运转时，尿素就会在血液中积聚，导致尿毒症。尿毒症的主要症状之一就是嘴里有金属味。如果这是唯一的症状，它几乎肯定是由其他原因引起的，但如果再加上排尿的变化和背痛，那就是肾病造成的。

想嚼冰，你可能需要更多的铁 如果你特别喜欢吃冰镇饮料底部的冰块，是时候补充铁了。美国宾夕法尼亚大学的研究者发表在《医学假设》上的研究成果显示，身体需要铁来给大脑和肌肉输送氧气，缺铁的人血液中的氧气较少。嚼冰的行为可以引发一种反应，在这种反应中，身体向大脑输送了更多的血液。

比周围的人感觉冷，或是甲状腺功能减退 如果周围的人出汗时你反而要多穿一件衣服，这是身体试图告诉你甲状腺有问题了。甲状腺功能减退的一个常见症状是感到异常寒冷，即使客观温度正常。

闻到了不存在的气味，需要看神经科医生 幻嗅是指患者闻到一些难闻的气味，如腐败的尸体气味、化学物品烧焦味或臭鸡蛋味，但实际上这些气味并不存在。它是大脑巧妙地让你知道有些功能不正常了。这既有可能是鼻窦发炎了，也有可能是脑瘤、癫痫或帕金森病造成的。

手冷，需要更多的维生素B12 维生素B12是形成红细胞的关键。缺乏这种维生素会造成红细胞生成数量减少，随后导致贫血症。贫血导致体内氧气供应量减少，从而造成手冷。

胳膊和腿有慢性刺痛感，动脉可能堵塞了 65岁以上的人几乎在某种程度上都受到动脉粥样硬化的影响。然而，如果你经常感到四肢刺痛，这可能是血液无法正常流动的一个迹象，因为动脉正在被堵塞。

呼出来的气有甜味，可能有糖尿病 如果身体无法生成足够的胰岛素，酮开始在血液中积累，身体会试图通过唾液去除它们，从而使呼出来的气有甜味。英国牛津大学的研究者发现，对于判断幼儿是否患有1型糖尿病，呼吸气味是一种可靠的无创方法。

吃了一顿大餐后耳朵痛，胃酸倒流 当身体的某一部位受到伤害或创伤导致另一部位疼痛时，就会发生牵涉痛。由于食管和耳朵都位于迷走神经沿线，因此刺激食管的胃酸会引起该神经沿线其他部位的疼痛，包括耳朵。发表在《美国家庭医生》上的研究成果显示，胃食管反流病（GERD）患者可能未感到烧心而是耳朵痛。

信号·手脚

指甲有白线，提示有肾病风险 如果指甲突然变白，或者有白线出现在上面，这可能是有肾脏或肝脏疾病的迹象。指甲上明显的白色条纹和斑点预示着慢性肾病的发展。

指甲有白斑，提示需要更多的锌 指甲上的白斑通常是由于甲床受到某种损伤引起的。然而，饮食中缺锌也是不太常见的原因。这种矿物质有助于身体愈合和生成新的细胞。由于锌在肉和家禽中的含量丰富，因此素食者可能缺锌。增加对植物种子和野生稻米的食用量就能补锌。

中指弯曲，可能得了类风湿关节炎 类风湿关节炎会造成关节肿胀，特别是手指和手。虽然疼痛和僵硬是最常见的症状，但肿胀也会导致手部畸形，其中就包括钮孔状畸形（手指呈钮孔状变形，如同从钮孔中突出一样）。

手很苍白，可能贫血 贫血是指没有生成足够的红细胞或现有的红细胞不能很好地工作，这意味着血液无法向全身输送足够的氧气。红细胞减少的另一个结果是皮肤颜色苍白，特别是手脚。如果手看起来呈苍白色或淡黄色，就需要检查铁含量。

总是掉东西，可能有腕管综合征 正中神经连接手臂和你的手，要做到这一点，它必须穿过手腕骨头之间的一个小洞（腕管）。如果这一区域的组织肿胀挤压了正中神经，便称之为腕管综合征。这不仅会引起手指（除了小指）和拇指的刺痛、麻木，而且也会阻止拇指周围的肌肉正常工作，导致掉东西。

手指和脚趾经常是蓝色的，应该检查肺和心脏 由于血液循环量减少，手指和脚趾在寒冷的环境中会变蓝。然而，如果这种情况发生在不寒冷的环境或高海拔地区，手指和脚趾发蓝（也称发绀）可能意味着血液中没有足够的氧气。一些肺和心脏问题会导致发绀。

脚后跟开裂，有甲状腺问题 虽然甲状腺功能亢进和甲状腺功能减退正好相反，但这两种甲状腺疾病都可能导致皮肤增厚和干燥，通常最明显的症状就是脚后跟干裂。

脚踝肿，可能有高血压 高血压使心脏工作起来费劲，最终使它在全身循环血液中的效率降低。这会导致液体在脚踝或小腿上积聚，使它们肿胀。大多数时候，这只是一种不便，但随着时间的推移，它会开始损害脚踝的皮肤和血管。

脚在夜间不安稳，需要更多的铁 缺铁性贫血还会引起不宁腿综合征。虽然铁含量低与腿部刺痛或有爬行的感觉之间存在联系的原因仍然未知，但口服铁补充剂确实能缓解问题。

信号·五官

角膜周围有灰色环，注意胆固醇 角膜上方的灰色或白色的弧形被称为老年环，有这种环的人需要少吃些油腻食物。老年环是角膜边缘脂肪沉积的结果。在更严重的情况下，如果年轻人就有老年环，它可能是高胆固醇或高甘油三酯水平造成的。

眼干，需要更多的维生素A 眼睛经常干燥可能是没获取足够的脂溶性维生素，它们存在于肉、鱼、鸡蛋和乳制品中。干眼症（无法生成泪液）是缺乏维生素A的最初症状之一。

眼睛总是浮肿，可能得了肾病或心脏病 肾脏和心脏问题都会阻止身体正确地清除多余的液体，而且它可以在不寻常的部位（如眼睛）开始积聚，特别是在早晨。虽然其他健康隐患（包括睡眠不足）也会造成眼睛周围浮肿，但眼睛长期浮肿是有更严重问题的一个症状。

眼睛变黄，需要检查肝脏 巩膜不再是白色的，而是亮黄色，可能是有黄疸。虽然多种疾病会导致黄疸，但它们都意味着肝脏没有正确地分解胆红素，胆红素是胆汁中的一种黄颜色的色素。尤其是眼睛变黄的时候伴有发烧，一定要检查肝脏。

舌头颜色鲜艳，也许需要更多的维生素B12 如果舌头的颜色看起来鲜红，那就意味着你需要补充更多的维生素B12。这种外观上的变化来自于味蕾消失，即让舌头表现为浅粉色、天鹅绒般外观的小凸起消失了。没有了这些小凸起，舌头看起来就是鲜红色的。这意味着身体使用了更多的铁、叶酸和维生素B12，因此需要补充。

舌头上有红白相间的斑点，可能是味蕾磨损 有这种现象并不值得大惊小怪，它只是味蕾已经磨损的迹象，可能是因为你吃了太多的糖暂时破坏了它们，或者吃了热的食物烧焦了它们。过一段时间后，味蕾就能恢复原样。

掉眉毛，或是甲状腺功能低下 随着年龄的增长，眉毛确实会变细，但甲状腺功能减退也会导致眉毛脱落。通常情况下，眉毛的外1/3部位会受到这种影响。好消息是，采用正确的治疗方法后，眉毛在几个月内就会长回来。

听力不好，肾可能有问题 如果你听不到别人在说什么，不只是需要检查耳朵。澳大利亚悉尼大学医学院的研究者发表在《美国肾病杂志》上的研究成果显示，患有慢性肾脏疾病的老年人比没有这种病的老年人更有可能出现听力损失。

耳垂有对角线折痕，患心脏病风险高 如果耳垂有对角线样的折痕，就需要提防心脏病。一些研究发现，这种折痕是患冠心病风险增加的迹象。南京医科大学第一附属医院的科研人员发表在《英国医学杂志—公开版》上的研究成果显示，两只耳朵上有折痕的人比一只耳朵上有折痕的人患冠心病的风险更高。

信号·其他

有许多皮赘，患糖尿病的风险高 皮赘是皮肤表面小而良性的生长物。伊朗拉索尔大学医院的皮肤病学家发表在《国际皮肤病学杂志》上的研究成果显示，有多个皮赘的人患2型糖尿病的风险更高。

锁骨上有肿块，当心胃癌、肠癌 锁骨上有一个名为魏尔啸氏结的淋巴结，它可以作为消化系统功能紊乱的警告信号。当这个淋巴结肿胀时（这种情况称为锁骨上淋巴结肿大），可能是胃癌、肠癌的最初迹象。

头发稀疏，需要更多的铁 如果头发变薄了，这可能是缺铁的另一个症状。韩国首尔大学医学院的皮肤病学家发表在《韩国医学科学杂志》上的研究成果显示，缺铁会导致头发脱落。

无法解释原因的肌肉痉挛，或许缺钾 大多数人饮食中摄入了足够的钾，但如果有大量的液体流失，如出汗过多或流感导致的呕吐和腹泻，就会进入低钾血症状态。如果钾含量过低，肌肉就会出现虚弱、疼痛或与运动无关的痉挛。通常，吃香蕉或喝运动饮料就足以恢复平衡。

小便频繁，可能有糖尿病 中间不去小便就很难看完一部电影，或者经常起夜，你有这些症状吗？虽然你可能会把这归结为膀胱小，但也要考虑糖尿病的影响。

腋窝下有肿块，留神乳腺癌 很多女性知道定期自检及早发现乳腺癌的重要性，但腋窝下的肿块也可能是这种疾病的标志。腋窝处的淋巴结会肿胀，原因有很多，包括乳腺癌已经扩散到这些淋巴结。

大便是黑色的，可能有胃溃疡 各种消化系统疾病都会导致肠道运动异常，因此，如果大便颜色或一致性发生变化，请多加注意。黑色大便既有可能是吃深色食物或服用铁补充剂的产物，也有可能意味着上消化道出血。如果大便是黑色的，而且有胃痛或胃灼热，可能有出血性胃溃疡。

编译/莫玉英