“操场埋尸案”受害人被认定工伤获赔88万

湖南新晃“操场埋尸案”画上句号。

6月8日，北京青年报记者从湖南新晃“操场埋尸案”受害人邓世平家属的代理律师处获悉，新晃侗族自治县人社局对邓世平家属提出的工伤认定申请予以认定，目前已将一次性工亡补助金和丧葬补助金共计88万元拨付到位。

邓世平之子邓蓝冰表示，全家经过慎重考虑，决定全面放弃民事赔偿。不仅放弃刑事附带民事诉讼，也放弃单独提起民事诉讼，希望以“全面放弃赔偿的方式”，全力支持中央的扫黑除恶行动，同时为湖南各级司法机关从快、从重、从严处理案件扫清一切“障碍”。

北青报记者注意到，“操场埋尸案”是全国扫黑办、最高检、公安部挂牌督办的一起重大案件，该案也被写进2020年的最高检工作报告。

对此，代理律师周兆成表示，该案之所以写入最高检工作报告，这是最高人民检察院对社会公平正义关切的积极回应。彰显了法治权威、捍卫了生命尊严，昭示了正义也许会迟到，但绝不会缺席的真理。

周律师告诉北青报记者，作为被害人邓世平老师家属的代理律师，去年年底，其曾经打算就被告人杜少平、罗光忠16年前残害邓世平的犯罪行为单独提起民事诉讼，要给被害人家属民事赔偿和精神损害赔偿，从而维护被害人家属的合法权益。但是，后来被害人邓世平之子邓蓝冰表示，无论获得多少民事赔偿，都无法弥补父亲早已逝去的生命。他们全家经过慎重考虑后，决定全面放弃民事赔偿。不仅放弃刑事附带民事诉讼，而且也要放弃单独提起民事诉讼。

北青报记者了解到，2020年1月3日，周律师将《新晃侗族自治县工伤认定申请表》《律师代理意见》，以及相关证据材料递交给被害人邓世平老师生前所在单位——新晃县第一中学。1月7日，新晃县第一中学代为向新晃侗族自治县人力资源和社会保障局提起邓世平老师工伤（工亡）申请。2月4日，新晃县人社局作出晃人社工认字（2020）1号《认定工伤决定书》；随后，新晃县人社局积极协调银行，将一次性工亡补助金和丧葬补助金共计88万拨付到位。

2001年12月，黄炳松的外甥杜少平承揽了新晃一中400米操场土建工程。新晃一中委派总务处邓世平、姚本英（病故）二人监督工程质量。在施工过程中，杜少平因工程质量等问题与邓世平产生矛盾，对邓世平怀恨在心。2003年1月22日，杜少平伙同罗光忠在工程指挥部办公室将邓世平杀害，当晚二人将尸体掩埋于操场一土坑内，次日罗光忠指挥铲车将土坑填平。

2019年扫黑除恶专项行动期间，此案大白于天下。2020年1月20日，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，怀化中院对“操场埋尸案”故意杀人罪犯杜少平依法执行死刑。该案24名涉案人（含10名公职人员）均被判处有期徒刑及以上刑罚。（记者 朱健勇）