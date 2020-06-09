2019年我国食品安全抽检合格率达97.6%

6月7日，国务院食品安全委员会办公室会同公安部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、国家市场监管总局在京举办2020年“世界食品安全日”中国主场活动。

市场监管总局当天发布2019年国家食品安全监督抽检情况。据介绍，2019年，市场监管总局完成国家食品安全监督抽检24.4万批次，覆盖33大类食品，检验微生物、农兽药残留、食品添加剂等食品安全国家标准指标558项，检出合格产品23.8万批次，不合格产品5773批次。监督抽检的总体合格率为97.6%，与上年持平，较2014年上升2.9个百分点。

2019年监督抽检结果显示，我国食品安全状况总体保持稳中向好的态势，一些食品安全突出问题治理取得积极成效。粮食加工品、食用油、乳制品等日常消费量大的食品合格率继续保持高位，分别98.8%、98.9%、99.7%。通过专项整治，餐饮食品、淀粉及淀粉制品的合格率分别较上年提升0.9和2.3个百分点，均达到97%；非法添加非食用物质检出率为0.02%。其中，婴幼儿配方乳粉中“三聚氰胺”连续11年零检出。

今年“世界食品安全日”的主题为“食品安全，人人有责”，旨在促进全球食品安全意识，呼吁社会各界和公众采取行动，共同守护食品安全。国务院食品安全委员会办公室主任、市场监管总局局长肖亚庆在主场活动致辞中说：“今年的主题与我国食品安全社会共治理念高度契合。我们要以此次活动为契机，发挥中国特色社会主义的政治优势和制度优势，走好食品安全工作的‘群众路线’，促进政府、企业、消费者共同履行责任，共治共享食品安全。”（王忻）