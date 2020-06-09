5分钟可完成多种农药残留检测 快检技术再获突破

“通过微信小程序拍照，5分钟便可完成检测（如茶叶）多种农药残留，检测结果直接显示在手机上，检测数据可实时上传分享。”中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所“农业化学污染物残留检测及行为研究创新团队”教授王静在接受新华网采访时表示。

王静介绍，该技术是基于免疫层析试纸条和人工智能图像识别算法的农药多残留快速检测技术；同时，集成了农药残留免疫检测、图像识别、人工智能、大数据和物联网技术，在检测时效上再获突破。

“检测速度快、多种目标物同时检测、智能化程度高、数据收集方便、系统兼容性好，”王静进一步表示，该技术也特别适合政府监管快速筛查、企业自查、消费者自检。

目前，该团队研制了吡虫啉、克百威、戊唑醇、啶虫脒、腐霉利、毒死蜱、多菌灵等农药的胶体金快速检测试纸条，对试纸条加工参数进行了标准化，并使用条形码标识每一种试纸条的身份，研制出了可用于图像识别的多通道试纸条搭载平台。标准化试纸条和配套研发的多通道搭载平台设计已获专利授权。

据了解，该团队主要从事农产品质量安全检测技术及产品研发，研究成果“农产品中典型化学污染物精准识别与检测关键技术”获得2019年国家科学技术发明二等奖。（李楠）