对衰老的系统研究要跟上老龄化的速度

日前，国家卫生健康委员会发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》，显示2019年我国居民人均预期寿命提高到77.3岁。

我国已成为世界上老年人口最多的国家。2019年底，65周岁及以上人口已达1.76亿，较2018年新增945万人。与此同时，虽然2018年我国人均预期寿命达77.0岁，但人均健康预期寿命仅为68.7岁，平均有8年多带病生存时间。

中国科学院上海营养与健康研究所所长、中国科学院院士李林在接受科技日报记者采访时表示，在我国快速步入老龄化的总体形势下，构建老龄健康科技创新体系迫在眉睫、势在必行。

老龄健康科技创新体系“基石”不稳

李林生活的上海是我国最早进入老龄化社会的城市，也是我国老龄化程度最高的大型城市。

最新统计数据显示，截至2019年12月31日，上海户籍60岁及以上老年人口518.12万人，占户籍总人口的比例较2018年末提高0.8个百分点。

人口老龄化带来的问题逐渐凸显。

数据显示，2018年我国卫生健康费用约5.78万亿元（占同期GDP的6.4%），其中老年人群的卫生健康费用占50%以上。预计到2035年，我国卫生健康总费用占GDP的比重将超过9%，2035年前老年人群卫生健康总费用年均增长率将达到8.4%，远高于GDP增速。

但李林说，当前我国在支撑老龄产品和服务的科技创新体系上仍存在短板。比如，对老龄健康科技创新体系的“基石”——衰老理论的系统性研究不够。

“当前全球已有数十种衰老相关的学说，但至今尚未形成统一的衰老理论。”李林告诉记者，目前对衰老的研究停留在单一疾病的研究、单一机理的揭示、单一衰老标志物的发现，但衰老是病理、生理和心理过程综合作用的结果，单一发现无法支撑形成系统性的衰老理论，也难以区分生理性衰老和病理性衰老。

这带来了一系列影响。

比如，开发衰老干预技术需要生物学、医学、工程学、信息科学等多学科的技术交叉融合，但目前研究资源的分割、支持政策的碎片化，让技术开发和评价所需的数据标准、指标体系、评价模型和干预规范都相对匮乏。

再比如，高水平的老龄科技产品研发和应用，需要以衰老干预的科学理论为依据。当前我国在老年疾病预防和健康促进方面，非医疗和医疗干预技术、策略、产品的高水平开发仍显不足。

应建立国家老年技术创新平台

“建议系统布局衰老生物学研究，加大科技投入，阐明衰老及相关慢病的科学机制，寻找中国人群衰老‘拐点’。” 李林呼吁，建立服务“健康中国”战略的国家老年技术创新平台。

在李林的设想中，老龄健康科技创新体系的基石，包括集收集、保藏、管理、检测为一体的样本库，集细胞、类器官、动物为一体的模型体系，集采集、汇交、分析、利用、共享为一体的数据中心，集研发、测试、转化为一体的技术体系，集开发、功能评估、安全验证为一体的产品评价评估平台。

“我们希望形成‘基础研究—技术开发—工程转化’的创新链条，‘样本—模型—数据—技术—产品’的一体化集成内核。”李林说。

根据前瞻产业研究院发布的《2020年中国养老产业市场现状及发展趋势分析》，随着我国中产阶级人数增加及人均收入的提升，未来人们对于高品质养老社区的需求将大量增加。基于此，不少地区纷纷开始布局“智能养老”。

李林希望，通过衰老理论的系统性研究，助力老龄科技产品研发和应用的标准体系建设，进而促进形成为老、适老、助老、养老的产品开发协同机制。

江西省卫生健康委员会党组书记王水平在接受记者采访时也表示，健康老龄化各项工作有了明显成效，但仍存在许多短板和弱项，包括高质量的老年健康服务能力不强，医疗资源与养老资源融合水平不高，失能老年人的关键性制度保障尚未建立等。他建议，从打造高质量的老年健康服务供给体系入手，深入推进医养融合发展，两端发力，补齐短板和弱项。（本报记者 陈 瑜）