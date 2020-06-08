叮当快药科技惠民助力北京消费季 打造健康新体验

以 “新消费·爱生活”为主题的北京消费季于6月6日正式启动。作为北京消费季重点参与企业,叮当快药推出亿元健康消费券、医用口罩1元购以及慢病药直降价三大惠民措施,通过线上线下联动促销费,科技赋能打造健康新体验,助力北京复产复工复商复市。

科技带来健康新体验 智慧检测成亮点

在海淀区五棵松?华熙广场会场,应接不暇的科技产品集中体现了海淀力量,有机器人舞蹈开场秀和智慧零售快闪视频展播,旷视科技、汽车之家云车展、小米等海淀智慧零售企业动感展示,具有零售、安防、云直播等功能的无人车在体验区徜徉。叮当快药携可移动智能健康检测设备参展,吸引众多访客驻足、体验,将科技场景应用及智慧零售创新体现的淋漓尽致,成为科技体验区一大亮点。

在叮当快药展台,叮当快药副总裁汪献忠详细介绍并演示了智能健康检测设备,仅需几分钟即可获取包括用户体质指数、血氧饱和度、脂肪率、胆固醇等指标在内的检测报告。目前,该智能健康检测设备正在与叮当快药平台系统打通,可实现用户远程在线问诊,进一步促进叮当快药“医+检+药+保”大健康生态体系的完善,一站式服务百姓健康。

直降、补贴、健康券 三大措施更惠民

本次消费季由“政府搭台,企业让利”,分为“京彩”“京券”“京品”“京韵”“京味”“京炫”六大板块,其中“京券”板块由众多企业向市民发放健康券、餐饮券、电影券、外卖券等优惠补贴,备受消费者关注。

叮当快药CEO俞雷在接受北京卫视、海淀融媒体采访时表示:“叮当快药倡议严格遵守防疫要求,全力守护百姓健康。北京消费季期间将发放总额1亿元的健康消费券,为老百姓带来实惠,同时通过叮当小哥以最快的速度将商品送到用户手中”。

叮当快药CEO俞雷在启动仪式现场发言

叮当快药副总裁汪献忠受邀参加央视新闻直播采访,向央视新闻客户端、微博、抖音、快手五大平台用户介绍叮当快药发放健康消费券、医用口罩1元购以及慢病药直降价三大惠民措施,累计超过528万粉丝在线围观、互动。

叮当快药副总裁汪献忠接受央视新闻采访

叮当快药健康消费券覆盖了健康滋补、肠胃健康、驱蚊防暑、消杀防护等多种类型商品。针对热卖的防疫用品,叮当快药将启动超级补贴计划,助力复产复工复学,仅医用口罩这一品类将补贴1000万元。针对慢病用药,叮当快药采取价格直降的方式,大幅度下调各类慢性病常见用药价格,部分药品降价幅度甚至达到86%。

北京消费季将一直持续至“十一”黄金周。悦动海淀消费季将在多领域多方面开展丰富多彩的促消费活动,包括线上线下促消费活动、商业企业 “外摆”促消费、点亮疫情后海淀夜经济、举办社区消费节、加大科技场景应用商业、加大线上平台与线下商圈直播等内容。