达州市中心医院抗击新冠肺炎疫情侧记

2020年春天，面对突如其来的新冠肺炎疫情，达州市中心医院在市委市政府和上级卫生健康部门的坚强领导下，党政一班人坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位、把疫情防控工作作为当前最重要的政治任务来抓。

从1月21日全面打响疫情防控阻击战，到3月13日清“0”，历时52天，共收治治愈确诊患者37例（达州市新冠肺炎确诊患者共计42人），这其中包括达州市所有的3例重症患者，2例危重症患者。成功实现了医务人员“0”感染、新冠肺炎患者“0”死亡的双“0”目标，取得了阶段性胜利。医院还派出3位医疗骨干驰援武汉抗疫，出色地完成了救治任务。

医院成立了以党政主要领导为组长的应对新冠肺炎疫情工作领导小组，强力推进疫情防控工作；下发《关于切实加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，对充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用作出具体要求；医院干部职工闻令而动，于1月26日提前结束春节休假返回到工作岗位；第一时间将达州市中心医院西区分院（达州市传染病医院）作为新冠肺炎确诊病例集中收治点，在市委市政府的统一调度下启用了达州南方医院作为新冠肺炎疑似病例集中收治点；科学制定《医院新冠肺炎医疗救治及医院感染防控应急预案》；开设了健康咨询、心理咨询热线和线上新冠肺炎发热咨询门诊，引导大家充分认识新冠肺炎的严重危害，做好自身防护，疏导市民的恐慌心理……

院党委于1月27日发出抗击疫情倡议书，全院广大医务工作者积极响应院党委号召，全院共有1550人主动请缨并递交书面请战书。他们把积极参加疫情防控作为重大政治任务，勇当人民生命安全和身体健康的捍卫者和守护者。

医院同时还承担全市和院内的疑似病人和确诊患者的会诊任务，急诊科承担了全市确诊患者的转运工作，西区医院和指挥部办公室开通了与华西医院、四川省人民医院等省级医院、北京佑安医院的远程会诊5G视频会议系统。

截止3月21日，共为西区分院派驻医护人员7批次计68名、南方医院派驻医护人员4批次计28名，派驻火车站参加测量旅客体温医护人员16批次304人次；成人发热门诊和儿科发热门诊累计接诊4668人次，其中成人发热门诊累计接诊3211人次，儿科发热门诊累计接诊1457人次；预检分诊病人及家属 142301人次；接受线上咨询743人次，电话健康咨询682人次，电话心理咨询61人次。机关、外科、医技、门诊、保障等党总支部组织志愿者到火车站、汽车站以及医院大门口参加测体温、搬运物资、导检工作等服务工作，共计13次455人次。

随着疫情防控形势持续向好发展，医院根据上级主管部门的指示，并结合医院实际，在继续保持疫情防控节奏不变、力度不减的情况下，紧密锣鼓推进恢复正常医疗服务工作。制定下发了《达州市中心医院疫情防控网格化管理方案》，建立责任领导、责任部门、防控小组三级网格化管理体系。同时，针对复工复产后日益加大的门诊量和住院人次，进一步优化规范就医流程，充分保证复工复产后各项医疗工作平稳有序地开展，最大限度保障人民群众的就医需求和就医安全。

在疫情防控期间，医院广大医务工作者牢记使命、闻令而动，用爱心践行初心、用生命履行使命，于寒冬深处，守候一场春暖花开。（达州市中心医院供稿）