“战地日记” 讲述“逆行者”的故事

这是一个不平凡的春节。当新型冠状病毒感染的肺炎袭来时，无数医务工作者义无反顾地投身抗击疫情前线，在没有硝烟的战场上，和看不见的敌人战斗。他们负重前行、勇于担当，在疫情面前毅然“逆行”，践行了一位医务工作者的初心，用实际行动诠释了白衣天使的崇高使命。今天，我们将走近四川大学华西医院龙泉医院三位坚守在抗疫一线的医务工作者，为您讲述他们的“战疫”故事和内心感悟。

晋照明：做好了长期“战疫”的准备

“我是重症医学科医生，相对来说，对危重症患者的抢救有更多的经验。”作为四川大学华西医院龙泉医院第一个报名参加新型冠状病毒感染的肺炎防控值守小组的人，也是第一批前往该院集中收治点的主治医师晋照明，如是说道。

由于集中收治点负责收治来自全区的疑似新冠病毒感染的肺炎患者，晋照明每天必须穿着防护服工作。

“如果出来喝一次水，就要脱掉防护服，再次进入还要换新的防护服，目前防护服还很紧缺，所以能省一点就省一点。”晋照明进隔离病房前从不喝水，并将所有可解决的问题、需要确认的病情一一罗列，再进入病房和病人沟通。

6个小时后，他走出了隔离病房，面屏上全是雾气，脱下防护服的后背上满是汗水。原来，穿着整套防护服，不仅“闷热”，而且“笨重”，还影响听力，平日轻松可以做到事情变得不再轻松。

离开了隔离病区，他要继续处理医嘱，协助疾控中心采样。晚上回到值班室，还要通过微信群，询问每位患者情况，对病人进行疾病宣传，心理辅导，有时还要立即回到患者病床前治疗。

从接到任务的那刻起，他就作好了“超长待机”的准备。

杨维荣：卷起铺盖立刻出发

“杨医生，现在收治点这边需要支援，可能短期内不能回家......”

“好，我马上收拾东西过来。”

1月30日晚上11点，杨维荣在接到电话后，立刻收拾行李，以最快的速度出现在集中收治点。

他两手抱着卷成圈的铺盖，铺盖里还卷着几件衣服，顶着一头有点儿乱的头发，出现在集中收治点，那样子着实有点儿好笑，但谁也笑不出来。

因为发热患者的增多，大家都在紧绷着一根弦，竭尽全力的战斗着，而杨医生作为党员，也坚决做到了服从组织安排，随叫随到。这一晚，杨医生“抛弃”了家中的两个孩子和还生着病的妻子，连一声道别都没有，就匆匆的驱车前往集中收治点。

一到地方，他对转运患者的医生只说了一句“帮我照顾好我的家人！”，便头也不回地走进病区开始工作了，查看转运记录、了解患者病情、安抚患者情绪、下医嘱、书写病例.....在那冗长、清冷的病区走廊里来来回回地忙碌着，一直到凌晨4点，才更换了衣服，回到值班室收拾那凌乱的行李。

叶宗鉴：哪里需要我，我就去哪里

1月23日，药剂科叶宗鉴接到电话，需要一名药师驻守在集中收治点。接到通知的他立马收拾行李，从绵阳老家驱车赶回龙泉驿，到达集中收治点时已是晚上十一点半。

还记得在科室主任沟通首批前往收治点值班人员时，叶宗鉴是第一个站出来，毫无怨言地表示自己愿意作为首批药学人员前往。

“科室那么多人，为啥偏偏要你去？”“你为啥子要报名第一个去呢？”面对家人的不理解，叶宗鉴明确表态：这是我的工作，哪里需要我，我就去哪里！同时，他向家人承诺一定注意防护、保证平安归，家人这才同意了他的决定。

值守期间，叶宗鉴在茶店集中救治点的主要工作是根据临床需求，申领药品、分类存储和发放药品，24小时不间断。“不能和家人一起过节肯定是有点儿遗憾的，但是疫情当前，大多数医务工作者都在岗位上坚守，我也不会缺席。”叶宗鉴说。（四川大学华西医院龙泉医院供稿 撰稿：杨静、殷文钰、张甜甜）