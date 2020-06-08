刘之超：缺氧不缺精神的医疗队“大家长”

刚从理塘县支医回来，又赶赴武汉投入战疫一线。还没从高原地区缺氧中缓过劲，又进入了佩戴防护用具造成的缺氧状态。

“缺氧，但绝不能缺精神！”成都市第三人民医院援鄂医疗队临时党支部书记、消化内科护士长刘之超说。

因为从小就心怀着一个白衣天使梦，刘之超毕业后即成为了一名护士，至今已有27年时间。先后在ICU等多个科室工作，现在是消化内科护士长，有着极为丰富的临床经验。

无私奉献，是刘之超认准的优秀护理人员“金标准”之一，也是她奉守的做人原则之一。为积极响应国家支医号召，去年底，刘之超成为了市三医院理塘支医队的队员，赴甘孜州理塘县人民医院进行对口支援工作。理塘县城海拔超过4000米，再加上冬季低温高寒，从平原来此的队员们先后出现了严重的高原反应。刘之超也不例外，头痛、呕吐、失眠……一系列不适接踵而来。为了尽快适应，她也是想了各种办法。

1月22日，刚从理塘回成都两天的刘之超又回到科室工作。尚未适应，又第一时间响应院党委抗击疫情的号召。她说：“我是一名临床医务工作者，更是一名党员，缺氧不能缺精神！”就这样，还没从高原地区缺氧中缓过劲来，她又进入了佩戴防护用具造成的缺氧状态。

作为市三医院内科三党总支书记、援鄂医疗队临时党支部书记、消化内科护士长，刘之超一直在忙，忙着交接、忙着对接、忙着统筹……唯独，没有忙着和家里人好好告别。就在出发的前一天晚上，又紧急赶回科室参与危重病人的救治，一夜没回家。13岁的女儿是通过新闻，才晓得妈妈要到武汉医疗支援消息。于是配着两个哭泣的表情，在朋友圈发了条动态“妈妈，平安回来哦！”

“想到娃娃小，肯定懂不起，就没有给她说。”忙得没来得及看手机消息的刘之超，两天后接到女儿班主任电话时，才知道女儿已经得知她赴前线的消息，才赶紧抽空打了个电话回家，想给女儿做做工作，“电话一通她就说‘为妈妈感觉骄傲’，还特别叮嘱一起工作的叔叔阿姨要保护好自己。”对于女儿的懂事，刘之超有些意外，想不到她已经在“不经意”之间长大了，更多的则是暖心和感动。除了女儿，还有很多同事、朋友都给她发去了慰问，包括一些已经退休的老师，甚至是一些好多年都没联系的朋友。感动之余同样感觉抱歉，无法一一作回复。

刘之超带领的医疗队负责湖北省人民医院（东院区）的患者的救治工作。按照总体规划，这里是集中收诊新冠肺炎重症及危重症患者的定点医院之一。工作伊始，首先是需要和队员们搭班，负责临床工作。每4小时一次轮班，以实现诊治工作的全天覆盖。“厚重的防护服让动作变的很笨重，再加上缺氧，人也更累。”在高级别的防护保护下，顺畅呼吸再次成为一件难事，熟悉的缺氧憋闷感再次袭来。除了工作，刘之超还需要像“大家长”一样，事无巨细的照顾每一个队员，了解他们面临的困难，解决他们提出的问题：是否每个队员都拿到了电热毯、长疱疹的队员该用啥药、每个队员的房间是否消毒到位，“我是队里年龄最大的一个，就应该把每一个队员照顾好，不让他们的家人担心，不让医院的兄弟姐妹们担心。”……除了医疗队每天工作的统筹安排，还要成为医疗队和医院“大本营”联系以及和其他医疗队配合的纽带，以便在战疫中能够着实发挥真实水平，真正实现对病毒的“亮剑”。为此，刘之超成了队里面每天最晚睡、最早起的一位。

作为医疗队临时党支部书记、队长，刘之超时刻用党员标准严格要求自己。“我们虽然是临时党支部，但党心不临时、作用不临时。”刘之超说，“用实际行动守护人民群众健康是我们的责任和担当。”她主持召开多次支部会议，抓好思想政治工作，强调工作纪律，讨论如何参与日常临床工作，查房、自我防护等具体事项，以党员的先锋模范作用带领全体医疗队队员克服一切困难，打好疫情防控的攻坚战。在医疗队里，每一名党员都是一面旗帜。在援助工作中，成都市第三人民医院许多年轻队员被党员们率先垂范的精神所感动，纷纷递交了入党申请书。

重症患者救治是武汉保卫战的难中之难，经过59天持续战斗，100余位重症新冠肺炎患者的先后接诊，在刘之超队长的带领下，市三医院援鄂医疗队用质量和温度，创造出一个又一个生命奇迹。3月31日下午，作为成都市属公立医院撤回的最后一批队员，19位队员在刘之超的带领下平安顺利返蓉。（成都市第三人民医院供稿）