孟艳：传承酒文化 坚守酒品质，创新酒企营销新模式

自古能诗者吟，善酒者饮。酒，是自带历史文化光环的快消品。

随着国内疫情防控进入“常态化”，白酒产业逐渐复产复工，而各地促销费政策提振内需的推进，加速了白酒行业消费回暖。后疫情时代，白酒消费趋势如何？白酒企业的破困之路又在何方？

近日，在人民网·人民健康2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛特别节目中，河南省张弓酒业有限公司董事长孟艳在接受采访时表示，虽然疫情给白酒市场带来较大影响，但白酒产业发展仍然乐观，此时白酒企业应在守住品质生命线、传承酒文化的同时，打破传统营销模式，追求消费场景化创新，确保企业生存稳定。

挑战亦是机遇 抓住机遇促升级

“作为社交化产物，白酒市场的确受疫情影响较大。”孟艳认为，疫情期间人们社交活动减少，白酒消费随之降低，线下销售主渠道受阻。但挑战亦是机遇，疫情倒逼白酒销售线下转线上，销售业务、客户管理以及产品管理更大限度向线上引流，企业销售及管理转型升级。

数据显示，2020年1-4月全国酿酒行业规模以上企业销售收入2497.30亿元，同比下降8.59%；利润536.40亿元，同比下降4.56%；其中白酒销售收入1801.74亿元，下降4.79%。

“但我对白酒产业发展仍持有乐观态度。”孟艳说，白酒文化上下几千年，白酒产业承载着历史的厚重与沧桑，是刻在中国人骨子里不可或缺的烙印，疫情带给白酒的影响只是暂时的，白酒市场终会归于平常。

孟艳表示，张弓酒业从4月初开始复产复工，在确保生产线常态化防控的同时，关注各地终端零售及合作伙伴，采购并供给防疫物资，转变管理模式。同时，产品坚守质量之本，在企业生产及管理过程中反思自身、提升产品与服务品质，为疫情后的白酒消费复苏做好充分的准备。

传承酒文化 追求消费场景化创新

“白酒代表着中华传统文化符号，过去讲白酒是敬天之作，酒文化更多是抽象化传播。”孟艳认为，如今白酒需向其他酒类同行学习，从种植、酿造到储藏、饮用，将销售消费场景化，创新营销模式，提升场景化宣传力度。

孟艳表示，场景化消费更多要依附于仪式化。自古白酒的仪式感体现在文人墨客的把酒言欢和折柬邀友的觥筹交错，无论是他乡遇故知，还是金榜题名时，人生节点的重要场景都需要“酒”来增加仪式感，传承酒文化，需要更多从仪式感和场景化方向努力。

白酒作为传统产业，如何顺应时代发展潮流焕发新生机？孟艳表示，在白酒场景化创新的基础上，打造专属于年轻或女性消费者的白酒产品。例如，张弓在产品设计方面创新白酒勾调工艺，研发推出38度低度酒，为年轻消费群体调制符合年轻消费习惯的白酒产品，未来还将尝试多品类混合试验，酿造出更加符合消费者的30度以下白酒。

“与此同时，为迎合女性消费群体，张弓专门推出‘七彩张弓’白酒系列，瓶身‘赤橙黄绿青蓝紫’多彩设计，瓶形中式旗袍样式设计，更加符合女性消费者审美，使白酒产品不仅可以‘喝’，还可以成为工艺品‘赏玩’。”孟艳说。

“消费者潜意识认为白酒生产工艺传统，为纯手工打造，酿酒技艺需要靠酿酒师傅口口相传或师徒相传。”孟艳解释，但随着科技进步，大数据、机械化和智能化发展为白酒标准化酿造带来新的机遇，白酒生产工艺如何实现“科学化”酿造是顺应时代发展趋势的着重点。

守住品质生命线 稳定企业发展

品质保障是赢得社会认可和消费者信赖的基础。“疫情期间也应坚守白酒品质生命线。”孟艳认为，传统白酒生产标准化程度较低，而白酒生产标准化与量化是提高白酒品质的保障，例如张弓酒从制曲到酿酒的268道标准化工序，凸显酿酒技艺的工匠精神和精益求精的卓越品质。

在疫情影响、经济下行的大环境下，如何稳定企业发展？孟艳表示，企业的稳定是基本民生的保障，企业属于社会整体中的基础细胞，既要保障其他民生，同时可是被保护对象，今年政府工作报告提出“六稳”“六保”的政策，不设GDP增速目标，但不设定GDP增速具体目标不等于没有目标，而是企业指标更加立体化，不能以偏概全，涵盖范围更广。

“因此，在保障民生方面，企业需要发挥两方面作用。”孟艳认为，第一，在保证民生基本就业的前提下，做到不裁员；第二，拓展企业就业宽度，使所有员工都能够恢复原职。

孟艳表示，张弓酒业全面复产复工后，受到国家政府层面诸多关注，包括税收税费、失业金返还等多项优惠政策，作为企业来讲，也要在确保生存的基础上，架起国家政策与民生福利之间的桥梁。（刘卿）