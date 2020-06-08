国家食品安全监督抽检：冷冻饮品不合格率较高

据新华社北京6月7日电 （记者赵文君）国家市场监管总局7日公布2019年国家食品安全监督抽检情况，监督抽检总体合格率为97.6%，与上年持平。其中肉制品抽检合格率较2018年提高；网购食品抽检不合格率比上年升高；冷冻饮品不合格率仍处于较高水平，主要是微生物污染问题。

从食品抽样品种看，冷冻饮品不合格率为6.1%，较上年下降，但仍处于较高水平，主要是微生物污染问题；由于检测项目增加，蜂产品抽检不合格率较上年升高，主要是禁用兽药残留和微生物污染问题。

从食品抽样环节看，网购食品抽检不合格率为3.2%，比上年升高，反映出网络平台销售食品仍需进一步加强监管。微生物污染、食品添加剂超标和农兽药残留超标仍然是当前食品安全面临的主要问题。

对于抽检发现的不合格食品，属地市场监管部门依法对该批次产品采取了封存、下架、召回、核查处置等措施，着力防控和化解食品安全风险，加强溯源管理，及时通报相关部门强化监管措施，开展联防联控。