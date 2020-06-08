热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家食品安全监督抽检：冷冻饮品不合格率较高

2020年06月08日09:06 来源：海南日报

据新华社北京6月7日电 （记者赵文君）国家市场监管总局7日公布2019年国家食品安全监督抽检情况，监督抽检总体合格率为97.6%，与上年持平。其中肉制品抽检合格率较2018年提高；网购食品抽检不合格率比上年升高；冷冻饮品不合格率仍处于较高水平，主要是微生物污染问题。

从食品抽样品种看，冷冻饮品不合格率为6.1%，较上年下降，但仍处于较高水平，主要是微生物污染问题；由于检测项目增加，蜂产品抽检不合格率较上年升高，主要是禁用兽药残留和微生物污染问题。

从食品抽样环节看，网购食品抽检不合格率为3.2%，比上年升高，反映出网络平台销售食品仍需进一步加强监管。微生物污染、食品添加剂超标和农兽药残留超标仍然是当前食品安全面临的主要问题。

对于抽检发现的不合格食品，属地市场监管部门依法对该批次产品采取了封存、下架、召回、核查处置等措施，着力防控和化解食品安全风险，加强溯源管理，及时通报相关部门强化监管措施，开展联防联控。

(责编：李轶群、许心怡)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

使核酸检测既保“量”又保“质” 国家提出四点要求   近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组下发《关于做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作的通知》（以下简称“通知”），从四个方面对做好新冠病毒核酸检测质量控制工作提出了具体要求。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn