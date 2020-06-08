受过伤的过往不只是经历

选择结婚都是为了相守一生，可有时生活并不尽如人意，许多夫妻由于各种原因最后还是劳燕分飞。

对离婚的正确认识

婚姻从表现形式上看，是双方财富、心理和生理的结合； 从本质上看，是双方一种特定的社会盟约。这种盟约让婚姻变得庄严神圣，不可被辜负。

来访者琳说：“尽管丈夫对我百般不好，但我觉得离婚很丢人，能忍则忍。” 琳说出了多少在婚姻里被出轨、被家暴者的心声。

实际上，如果在深思熟虑后，觉得无法忍受对方，不如挣脱开这道枷锁，离婚可以让双方展开新的生活，彼此拥有新的选择。因为这不仅对离婚的双方有好处，对孩子同样有好处。特别是对那些有了思想行为意识的孩子来说，互相憎恨、互相诋毁的气氛，并不是一种健康和谐的氛围。

当然， 离婚并不意味着所有痛苦的终结，逃避也是化解一切矛盾的根源。还是要及时进行总结与自我成长，坦然面对已经发生了的、正要发生的和将要发生的情感问题。

不以离婚去评判人品

婚姻心理学告诉我们，幸福婚姻有三个要素：情感基础、 物质基础、和谐的夫妻关系。前两者自不必说，我们来谈谈什么是和谐的夫妻关系。

“家和万事兴”是一句千年传承的古训。经营感情生活，处理家庭琐事，化解夫妻矛盾，确实需要花一份心思。而离婚后对上述感情终结与后续处理，更需要大智慧。

我们的婚姻承载了太多职责。大众会根据刻板印象给离婚男女乱贴标签，认为他们有问题。殊不知，当夫妻双方的人生轨迹产生了分歧，也会选择离婚。

“我爱你，而你是自由的。”这才是最好的夫妻之道。懂得尊重对方，克制自己，才能让情感得以最舒服的状态存在。不论是亲情还是爱情，都是一样的道理。所以，我们不以离婚去评判一个人的人品，而是要看他的整个人生，他对待感情的态度，对责任的解读，以及处理夫妻关系的方式。

放下执拗向前看

拥有高情商的人，无论任何时刻都能用一颗包容的心去处理生活中的矛盾。即使遭遇婚姻变故、家庭重组，他们也具备拥有幸福的能力。因为他们懂得如何化解自己的情绪，一切向前看。

保持对新生活的兴趣

心理学里把人的脾气分为七层，而最低的一层我们称之为 die，可理解为哀莫大于心死。心死的人看不见生活的美好，也看不见别人为他所做的一切，只会心中怨恨那个让他死心的人。

离婚后，他们不会享受其中，而是对所有事情都丧失了兴趣。当一个人不懂得享受生活中的每一个过程时，他的情绪往往是最糟的。因为生活里的任何事情都会成为他的负担。

学会控制恐惧

这种恐惧是指害怕自己不配拥有幸福，或者即使拥有了也不会太长久。

小洁失婚了，她很担心别人对她的看法，对未来的感情生活忧心忡忡。当有热心人给她牵桥搭线介绍对象时，她内心相当抵触。因为她在潜意识里认为自己不配拥有幸福。所以她经常会去确认、去试探。而这种不确定性，内心的恐惧，也常常会让她变得易怒。久而久之，坏脾气又会令对方结束恋情，从而让小洁验证了自己真的不会幸福。是恐惧的情绪使她陷入了一个怪圈。

调节内心的怨气

恐惧的上一层面是生气。生气是一个很重要的临界点。很多人认为，“既然要学会调节情绪，那我就不允许自己生气。”这种想法是不对的。因为你对自己情绪的压制，不允许自己生气，其实并不是真正做到了不让自己生气，而是暂时把不满、愤怒藏在了潜意识里。随着积怨一点点加深，最终爆发出来的，一定是极大的怨气。这种情绪的压制，最后产生的伤害往往会更大。

所以我们要允许自己生气，但要学会缓解。让心绪慢慢平静下来，弄清楚自己生气的原因是什么，更深层次挖掘自己到底在害怕什么。当想明白之后，就会冷静下来。

经历能不能转化为经验，就要看能不能真正地面对自己的内心。在感情中一味地受伤，却不去思考，不找原因，终究只是经历。（暮夏）