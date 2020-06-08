婚姻重启 一看感情 二看人品

再婚时有些人往往将彼此了解的过程缩短，只把恋爱当成通向再婚的一个桥梁，快快走过去，直抵终点。正是这种心态导致了一些再婚的婚姻质量低，抗风险能力更低。

30岁的小田离异后通过网络认识了现在的男友小孔，两人有着相同的职业、学历、家庭背景和收入，他也因为和前妻性格不合而离异。他们兴趣爱好接近，共同话题多，经常探讨对一些事情的看法，也见了父母和朋友。基本感觉到男友心地善良，思想成熟，有一定的责任感，在意父母的意见。

有时也会聊起他和前妻的一些矛盾，有一次讨论起来，小田说感觉他一个人可以过得很好，貌似结婚是为了完成任务，让父母安心，而不是发自内心想找人相伴一生。小孔说他前妻也曾这么说过。还说两个人都这么说一定是他自己的问题，自己要反省。

一次，小田发现男友与一个女人关系过密，是他之前认识的一个小店的老板，离异带孩子，他父母接受不了，于是没成。但他们每天要电话短信联系，并经常从男友身上发现和女人亲密接触的痕迹。小田很纠结：论条件，小孔是最佳人选。但婚前如此，婚后他会有所改变？

经常有人提这样一个问题：“选择再婚对象应遵循什么样的标准？”

我的回答是：“每个人的标准都不同，但有一个通用的标准，那就是想想如果自己还是初婚，会不会选择这样的人。”如果答案是否定的，自己在初婚时万万不可能考虑这样的人，只是因为现在身份变了，“条件”差了，不敢提出更高要求，那么即使真的在一起了，也很难幸福。

很多人在再婚时都有两个误区：一个是大幅降低标准；一个是不重视感情。

我们对待离婚的问题依然不够开放，将其看成是一种缺陷和失败，离婚后就觉得自己迅速贬值，所以急着再次走进婚姻，洗刷这种单身的“羞耻”。有时明明是自己不欣赏不喜欢的人，也要勉强凑合。

人在初婚时往往恋爱几年才会结婚，闪婚者并不多，但再婚时有些人往往将这个过程压缩成几个月，甚至更短，只想把恋爱当成通向再婚的一个桥梁，快快走过去，直抵终点。

正是这些心态的存在，导致了一些再婚的婚姻质量较低，抗风险的能力更低，只关注条件上的搭配，就匆忙开始搭伙过日子，同床异梦，各怀心事。

回到小田的问题上，她更应该好好享受恋爱的过程，利用时间去考验这个人，而不要急着做决定。

有些人表面上看性情温和，修养好，但这些优点仅限于和朋友同事之间。真正进入他的生活，他会表现出另外一面：性情冷淡、不善交流、固执、不愿意坦诚自己的内心，出现矛盾时喜欢逃避，戒备心理强，独立意识重。做朋友做情人他都是最佳选择，可做丈夫，他性格中的缺陷就一下子暴露出来。你不能说他坏，他只是不习惯向任何人袒露自己，很害怕被人了解真正的自己，而婚姻这种需要两个人相互合作、彼此依赖的生活方式正好切在了他的命门上。

现在不能断定男友是不是这样的人，不过目前他表现出了类似特征：不喜欢前妻对他的控制，感情似乎对他可有可无等，这都表明他其实是一个情感比较淡漠的人。

离过一次婚的人对于第二次婚姻会有更多的忍耐，导致很多女性因为社会舆论和周边环境的压力，不得不忍受再婚也并不幸福的现实——因为离不起了所以会干脆一棵树上吊死，轻易不敢迈出那一步。

再婚可以剔除年轻时的浮躁和虚荣，但感情和人品都是必选项，不能跳过。不要像年轻的女孩子那样闭着眼睛去恋爱，完全沉浸在自己的感受和想象中，爱上一个虚幻的人。应该做好充足的设想，看自己能不能适应和接受对方那些缺陷和不足，能不能承担起最坏的可能，不能只看那些优点和吸引你的地方。

当然受条件所限，有些人必须将生存放在第一位，不能在感情上要求太高，可许多女性不同，她们有较好的经济条件和独立生活能力，可以让自己更注重情感的深度和人品的端正。

千万不要因为自卑，而习惯性地放低自己，觉得自己都经历过一次婚姻了，对性都不在乎了，太早上床，太早把自己固定下来。以这样的心态，不管男人是否靠谱，自己首先是不靠谱了。再孤单的单身生活都比一个糟糕的充满了怀疑和怨恨的婚姻要好。（情感咨询师 晚睡）