与再婚子女相处 做父母更要做朋友

再婚是家庭关系结构的重新组合，需要每个家庭成员重新适应，和继子女的相处是一个尤为突出的问题，需要再婚双方有足够的耐心、包容心来接纳孩子——

夏妍和先生去年结婚，他们都是再婚，先生有两个孩子，女儿在国外读大学。儿子读高一，平时住校，周末回家。儿子一直不接受父亲再婚，加上生母的挑拨，他对夏妍极为排斥对抗。

现在，夏妍打算生一个自己的孩子，先生说要等儿子高考完送出国再考虑。但夏妍已经34岁了，感觉拖不起。她左右为难，也希望能和继子修正关系，不想让他有被赶出门的感觉。

再婚是家庭关系结构的重新组合，是一个需要每个家庭成员重新适应的过程，和继子女的相处是一个尤为突出的问题。需要再婚双方有足够的耐心、包容心来接纳孩子。

再婚对孩子来说，其实是很难接受的事情，特别是对于年龄较小的，要接受另一个陌生人成为自己的父亲或母亲，或要忍受亲生父亲或母亲的爱分给另一个陌生的小孩等。对孩子的这些敏感心理如果不处理好，则很容易让孩子产生被抛弃感。

作为再婚父母，首先要有同理心，能站在孩子的角度去看待问题。虽然之前家庭的婚姻破裂有很多原因，但站在孩子的角度来看，就可能把继父母当成一个入侵者，抢走了他的父爱或母爱。如果你是这个孩子，是否也会有同样的感受？另一方面，传统的父母对孩子可谓尽心尽力，但往往有个问题，那就是只会做父母，不会做朋友。在与孩子的交流中高高在上，以至于让孩子对父母寄予过多的期望，觉得“你只能给我做父母，不能做别的什么人”。

其次，在是否再生孩子的问题上要慎重考虑。如果目前这个孩子还不能接纳你，又多了一个小孩要分享他的父爱或母爱，不仅会影响到夫妻间的关系，也会给将出生的孩子带来消极影响。

再次，孩子的成长离不开亲生父母的关怀。因此，离婚夫妻应先就孩子的抚养与成长，建立常规性的联系。这就需要再婚配偶给予极大的理解与支持，也需要再婚者与前配偶保持良好的关系界限。从孩子角度，只有让孩子相信同继父或继母的关系不会代替他们同亲生父母的关系时，才能减少孩子对再婚关系的抵触情绪。

当然，最重要的还是要让自己成长，让内心拥有足够的自我价值。当有了足够的自我价值，孩子对你说了什么或做了什么，你也不会被轻易激怒。否则，未来各家庭成员的相处，都会出现问题。某种程度上讲，你并不是在和这个孩子“作战”，而是在和自己交战。（张萌）