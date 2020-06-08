三种儿童眼病高发亟待重视

6日是全国爱眼日。专家指出，近年来，儿童近视、斜视、弱视这三种眼病高发，亟待引起重视。儿童视觉系统未发育成熟，一些儿童眼病发病较为隐匿，导致错过了最佳治疗时期。

中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽教授介绍，近年来，近视已成为儿童最常见的眼病。很多人对于儿童近视存在认识误区，认为患上近视的青少年儿童不需要佩戴眼镜，即使戴眼镜也要选择比实际度数低的镜片，其实这是不对的。如果孩子近视了却不戴眼镜，近视度数反而会增长得更快。孩子是否需要配镜需要医生根据临床检查结果综合判断。杨智宽提醒，家长一旦发现孩子有眯眼、歪头等表现，要及时带孩子到正规医院进行检查。

杨智宽告诉记者，斜视是近年来高发的儿童常见眼病。患斜视的儿童两只眼睛无法同时向前看，患儿除了外观上的异常，还会有厌学、头晕、歪头视物等表现。斜视矫正方法有很多，可采用光学配镜、遮盖、视觉训练等方法进行辅助治疗，也有部分患儿需要进行手术治疗。

杨智宽介绍，第三种高发的儿童眼病是弱视。弱视有明确的病因，比如先天性白内障、远视、双眼度数相差过大及斜视等，弱视患儿如不能及时进行治疗，通常会引起难以逆转的双眼视功能损伤。患儿的年龄越大，矫正就越困难。

杨智宽提醒，儿童应该科学用眼，应该保证每天2小时的户外活动，减少长时间近距离用眼，不要长时间使用电子产品。家长应多关注孩子的眼健康，每年带孩子去正规医院做一次眼睛及视力检查。当孩子出现近视时，应及时进行干预和矫正，以免近视度数加深。（记者帅才）