全国爱眼日：关注恶性程度高、转移率高的眼黑色素瘤

6月6日是全国爱眼日，中国科学院大学附属肿瘤医院罕见病及头颈内科主任医师方美玉表示，公众在关注青少年近视、老年人青光眼等常见眼部问题时，也需要关注恶性程度高、转移率高的眼黑色素瘤。

据了解，大多数恶性黑色素瘤往往来自身体上的一颗痣，由于位于皮肤表面，出现突变时容易发现并引起重视。但眼黑色素瘤早期症状为短暂视力异常、眼部刺激等，极易被大众忽视，绝大多数病人是有肝脏转移的情况后，才知道病因是眼黑色素瘤。

方美玉介绍，眼黑色素瘤早期阶段，通过局部手术或者近距离贴片放疗，患者能保住眼球并保留一定视力，预后也会较好。但遗憾的是，大部分患者发现并采取治疗的时间比较晚，最终只能摘除眼球。

在中国科学院大学附属肿瘤医院，每年大约会接诊十多位眼黑色素瘤的患者，平均年龄40岁以上，其中一部分人是摘除眼球术后进行辅助治疗，而大约一半的人是摘除眼球后又出现了复发。

“眼黑色素瘤的可怕之处在于，病人即使已经摘除了眼球，但仍有50%的概率会复发。而且恶性黑色素瘤的一大特点就是容易出现转移。”方美玉提到，发生在不同部位的黑色素瘤易转移的部位也不同，长在皮肤上的比较容易转移到大脑和肺，而眼黑色素瘤最容易出现转移的部位则是肝脏。

专家表示，眼黑色素瘤的发病原因主要是外界强光刺激以及自身基因，但具体到个别病例的病因并未能一一查明。方美玉提醒，日常生活中应尽量避免眼睛受到强光照射，同时，对于眼睛的检查也不能忽视，“一般体检中的眼部相关检查无法看到眼底情况，建议每三年左右做一次眼底镜检查，若发现异常尽早到专业的医疗机构诊治。”（记者黄筱）