真相是最好的谎言粉碎机

6月7日，中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。这不仅是真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献，也是对抹黑诬蔑中国等相关言论的“硬核”回应。

一段时间以来，美国某些政客为构陷、攻击中国而杜撰的谎言不计其数。从颠倒黑白指责中国“隐瞒信息”“抗疫不力”，到罔顾科学炮制“病毒人祸论”“中国误导论”，再到处心积虑地向中国追责索赔，种种秕言谬说不绝于耳。这些政客信奉“谎言重复千遍就成了真理”，认为只要不断地裁剪事实、扭曲叙事，就可以栽赃陷害、祸水东引，从而实现推卸自身责任、转移舆论焦点等政治目的。然而，纵然巧舌如簧、重复万遍，谎言依旧是谎言，在真实记录面前丝毫站不住脚。

面对这些无耻谎言，真相是最好的“粉碎机”。在这份白皮书中，中国采取的每一步行动都有据可查、有例可证。无论是第一时间向国际社会通报疫情信息、毫无保留同各方分享防控和救治经验，还是建立严格的疫情发布机制、依法适时订正病例数据，无不体现着中国公开、透明、负责任的态度。在抗击疫情的中国行动面前，美国任何嫁祸于人、造谣中伤的把戏，都显得苍白无力。一些人空口白牙地指责中国掩盖疫情、延误时机，却眼盲心瞎地忽略美国无视中国预警、无谓浪费时间的事实。究竟谁在信口雌黄、推诿卸责？谁在齐心抗疫、凝聚合力？明眼人都看得真真切切。

再精致的谎言、再扎实的“剧本”，都无法抹杀中国为全球抗疫作出的牺牲和贡献。作为最早迎战疫情的国家，中国不惜一切代价维护人民生命安全和身体健康。4.26万名医护人员驰援湖北，3900多万名党员干部战斗在抗疫一线，14亿中国人民坚韧奉献、团结协作……经过艰苦奋战，中国不仅有力扭转了疫情局势，而且为全球抗击疫情积累了宝贵经验。如今，中国又在力所能及范围内向有需要的国家提供援助。可以说，“中国牺牲”有目共睹，“中国贡献”无可辩驳。说谎者虽可一时惑众，但谎言重构不了事实、抹黑也无法掩盖真相。任何诬蔑与构陷，都是对14亿中国人民、对被病毒夺去生命的逝者、对数百万在抗疫前线拼过命的中国医护人员的极不尊重。

疫情如镜。抗疫期间，中国多次倡议，团结合作是战胜疫情最有力的武器，并始终以身作则、以行践言。截至5月31日，中国已向200个国家和地区出口防疫物资，并承诺疫苗将作为全球公共产品。反观美国一些政客，却混淆是非、深文罗织，不断给全球合作抗疫设障添堵。日前，美国更以“拒绝执行美方所要求的改革”为由，宣布将终止与世卫组织的关系，站到了公理和常识的对立面。殊不知，抗击疫情不是一国一城的事，而是全人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。倘若不对内集中精力应对疫情，反而对外大放厥词、造谣生事，那么结果只能令战疫防线继续失守，甚至让全球合作抗疫的努力成果付诸东流。

白皮书指出，“无论是阻击病毒的传播蔓延，还是抵御不断恶化的全球经济衰退，都需要国际社会团结合作，都需要坚持多边主义、推动构建人类命运共同体。”我们奉劝美方一些政客，与其继续操弄那些世人都看得明白的“障眼法”，不如拿出务实行动抗击疫情，重新回到团结合作这条人类抗疫应有的主线上来。

（作者为本报评论员）